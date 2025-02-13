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Переговоры Трампа с Путиным: что думают военные ВСУ о соглашениях с Россией любой ценой

В то же время, как признал офицер ВСУ, имеющегося у них запаса боеприпасов "хватит на две-три недели, возможно, на месяц".

сегодня, 22:15
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Лиля Воробьева

Некоторые украинские военнослужащие категорически исключают возможность заключения мирного соглашения с Россией при любых условиях, даже несмотря на неотложную потребность в расширении западной военной поддержки. Об этом на условиях анонимности в комментарии Associated Press рассказал офицер ВСУ, по его словам, поддерживающий связь с более чем 40 бригадами.

Переговоры Трампа с Путиным: что думают военные ВСУ о соглашениях с Россией любой ценой

ВСУ (фото из открытых источников)

"Того запаса боеприпасов, который у нас есть сейчас, хватит на две-три недели, возможно, на месяц... Мы, безусловно, не сможем справиться с этим самостоятельно", — отметил он.

В то же время находящаяся на Восточном фронте военнослужащая 53-й бригады ВСУ скептически отнеслась к переговорам между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Она убеждена, что завершить войну можно только военным путем.

"Якщо діалог — це один зі способів вплинути на ситуацію, то нехай вони говорять, але нехай це буде достатньо змістовно, щоб ми відчули результати цих переговорів... Умови неприйнятні для всіх. Те, що ми пропонуємо, не працює для них, а те, що вони пропонують, неприйнятне для нас. Ось чому я, як, напевно, і кожен солдат тут, вважаю, що це можна вирішити тільки силою", — наголосила вона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что детали мирного плана Трампа . Американский президент Дональд Трамп готовит для Украины смесь финского и корейского вариантов, которую настойчиво предложат Украине, уверен политолог Сергей Таран.

Он говорит, что по мнению доминирующего республиканского истеблишмента этот сценарий лучше "войны на истощение", которую по факту отстаивала администрация Джо Байдена. Хотя, признает Таран, главной стратегической мотивацией самого Трампа является не судьба Украины, а сдерживание Китая (в частности, расшатывание российско-китайского союза) и попытка перестроить правила мировой политика "под себя" под собственные решения и договоренности.

Теперь, по его словам, все внимание должно быть уделено гарантиям безопасности, которые должна добиться Украины. Такими гарантиями могут быть, например, масштабы и сроки снабжения западного оружия. Возможно, предполагает эксперт, американское оружие будет покупаться частично за европейские средства. Также, вероятно, будут определены конкретные даты вступления Украины в ЕС, но не в НАТО, по крайней мере, пока жив Путин.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-trump-putin-9bd931d9ffde1bb573fae514efb29ddd
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