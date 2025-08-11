Запланированная на пятницу встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является победой на многих фронтах для Кремля. Такую оценку происшествия дал профессор по российской политике Сэмюэл Грин в интервью Марку Остину, сообщает Sky News .

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По словам эксперта, еще неделю назад Путин являлся объектом "разочарованной риторики" со стороны Белого дома. Однако российскому лидеру удалось "перевернуть сценарий" и продемонстрировать "добрую волю" без значительных уступок.

Грин подчеркнул, что ключевым моментом предстоящих переговоров является отсутствие на них "настоящего оппонента" Путина. По его мнению, Трамп и Путин снова применяют свою привычную тактику — "заставлять всех гадать", что является элементом политической игры.

В свою очередь, эксперт по американской политике Дэвид Блевинс заявил, что президент США снова "идеализирует" Путина. Он отметил, что Трамп считает "почтенным" тот факт, что российский президент согласился приехать на переговоры именно в США, а не настаивал на встрече у себя или на нейтральной территории.

"Хотя его беспокоило, что Владимир Зеленский говорил о необходимости конституционного одобрения возможного обмена землями, он сказал, что Зеленскому не нужно разрешение Конституции, чтобы начать войну и убивать людей", — сказал Трампа Блевинс.

Аналитик считает, что такая риторика "унижает" украинского президента.

"Это не обещает ничего положительного перед историческим саммитом, который запланирован на пятницу", — добавил он.

