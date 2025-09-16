Переговоры Трампа и Путина могли бы дать совсем другой результат: на что намекнул Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Украины на саммите принесло успех Кремлю, тогда как трехсторонний формат обеспечил бы другой результат. Такое мнение в интервью изданию "Sky News" сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, результат переговоров был бы совсем другим, если бы Украина сидела за столом, была равноправным участником переговоров.

"Если бы это была трехсторонняя встреча, мы имели бы какой-то результат",- подчеркнул Зеленский.

Президент Украины объяснил, что Кремль искал возможность выйти из международной изоляции. Личная встреча с президентом США Дональдом Трампом стала для российского диктатора Владимира Путина шансом достичь этой цели.

"По моему мнению, он (Путин – ред.) должен был бы заплатить больше. Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но вместо этого он получил деизоляцию. Он сделал совместные фото с президентом Трампом, получил публичный диалог. И я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам", — акцентировал Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский отметил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине – это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США. Это то, что ранее говорили партнеры в диалоге с Украиной.

Украинский лидер отметил, остановка войны может произойти только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость. Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопросы обеспечения будущего Украины.

"Я очень надеюсь, что он (Стармер — ред.) сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины", — сказал президент.



