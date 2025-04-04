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Переговоры США и РФ только все ухудшили: на Западе ошарашили заявлением

Переговоры, идущие между США и РФ усугубили ситуацию в Украине, которая страдает от резкого увеличения количества ударов

сегодня, 13:31
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Ткачик Олеся

Число российских ударов дронами по территории Украины существенно возросло после начала мирных переговоров с участием США. Рост произошел более чем на 50%, свидетельствует аналитика The Telegraph, которая была составлена на основе данных Воздушных сил ВСУ.

Переговоры США и РФ только все ухудшили: на Западе ошарашили заявлением

США и РФ

В частности, в период 30 дней после 18 февраля, когда в Эр-Рияде стартовали первые переговоры по урегулированию войны, Россия совершила не менее 4 776 дроновых атак. Для сравнения — в 30 дней до этого было зафиксировано 3148 таких ударов.

Эксперты считают, что Москва целенаправленно наращивает агрессию, чтобы принудить Украину к уступкам и закрепить контроль над максимальной территорией. Это происходит на фоне заявлений президента Дональда Трампа о скором завершении войны.

В то же время, как подчеркивает издание, Украине все сложнее сбивать российские ракеты и дроны, поэтому попадания по гражданским объектам происходят чаще.

"Россия пытается причинить Украине еще больше боли, чтобы склонить Киев к тяжелым уступкам и продемонстрировать свою готовность вести эту войну бесконечно", — подчеркнул Даниэль Байман, директор программы по изучению войн, нерегулярных угроз и терроризма в CSIS.

Издание подчеркивает, что переговоры в Саудовской Аравии стали первыми, где за столом встретились представители США и России — без участия Украины. После этой встречи Трамп заявил: "Я думаю, что способен прекратить эту войну".

Впрочем, после переговоров Кремль выдвинул ряд нереалистических требований, включая признание аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Хотя впоследствии стороны согласовали 30-дневное перемирие, количество атак не уменьшается.

В среднем до переговоров Украина фиксировала 101 дроновую атаку в день, тогда как после — 154. Это рост на 52,5%, добавили журналисты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США изменили цели в вопросе прекращения войны в Украине.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/04/putin-using-peace-talks-disguise-to-bombard-ukraine/
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