Переговоры с Россией совершенно невозможны: стало известно о поразительном факте

Опыт мирных переговоров с Россией, начиная с 2014 г. в Минске, показывает, что договориться с ними почти невозможно. Именно поэтому во время нынешних переговоров в Стамбуле они жестко придерживаются кремлевских указаний, не отступая ни на йоту, отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", экономист Валерий Клочок. Он подробно объяснил, как россияне действуют, когда что-то не идет по их плану.

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"Мне приходилось общаться с людьми, причастными к этим переговорным процессам. Они единогласно утверждают, что россияне не готовы к компромиссам, ведь имеют жесткие директивы из Кремля", — подчеркнул политолог.

По словам Клочко, россияне реагируют только на демонстрацию силы, и если их цели не достигаются, они без лишнего шума отходят в сторону. В качестве примера он привел успешные операции ВСУ в 2022 году в Харьковской области и увольнение Херсона, после которых не последовало никаких официальных комментариев со стороны Владимира Путина.

"Американцы, особенно по инициативе Дональда Трампа, выстроили стратегию участия в переговорном процессе: оставаться в нем, не отступая от собственных позиций", — объяснил руководитель "Башни".

В ответ россияне пытались исключить американцев из прямых контактов с украинской стороной, чтобы получить преимущество на переговорах.

"Минск — это яркий пример соблюдения директив. Сегодня действуют по тому же принципу. Переговорщик от РФ Владимир Мединский выполняет эти наставления без права на отступление. Шаг в сторону — это для него серьезная угроза. Это позиция Кремля, которая сформирована не только Путиным, но и его ближайшим окружением, в частности, Патрушевым, Лавровым и групп- компромиссов и настроены продолжать войну", — подытожил Валерий Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти опасаются завершения войны, однако нынешние внутренние обстоятельства заставляют ее принять стратегическое решение уже в июне, заявил генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.