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Переговоры с РФ: США и Украина обсудили дату и место проведения

Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Трампа по нацбезопасности Майком Волцом.

5 марта 2025, 19:50
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Лиля Воробьева

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Волцом.

Переговоры с РФ: США и Украина обсудили дату и место проведения

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Как сообщает Общественное со ссылкой на советника президента Украины Дмитрия, стороны обсудили организацию будущих переговоров по завершению войны.

Ранее Волц в эфире Fox & Friends отметил, что разговаривал с Ермаком о дате, месте и составе переговорной команды.

"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было положительным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадут россиянам, но протестуем. лученные... Я думаю, сейчас мы двигаемся в положительном направлении", — сказал он.

При этом он не уточнил, какие меры предусматриваются.

Также советник Трампа положительно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам, назвав его "хорошим первым шагом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   Киев и Белый дом обсуждают дату новой встречи по прекращению войны. Украина и США обсуждают возможную дату и место для переговоров по завершению войны, а также составляют команду представителей для ведения этих переговоров.

Волц подчеркнул, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского стало "добрым и положительным первым шагом" (речь идет о его публикации в соцсети Х, где Зеленский заявил о готовности к переговорам и предложил первые шаги для завершения конфликта). Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры по дате, месту и составу команды для ведения переговоров, которые должны привести к прекращению войны.



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Источник: https://t.me/suspilnenews/46358
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