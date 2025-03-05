Переговоры с РФ: США и Украина обсудили дату и место проведения

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Волцом.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Как сообщает Общественное со ссылкой на советника президента Украины Дмитрия, стороны обсудили организацию будущих переговоров по завершению войны.

Ранее Волц в эфире Fox & Friends отметил, что разговаривал с Ермаком о дате, месте и составе переговорной команды.

"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было положительным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадут россиянам, но протестуем. лученные... Я думаю, сейчас мы двигаемся в положительном направлении", — сказал он.

При этом он не уточнил, какие меры предусматриваются.

Также советник Трампа положительно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам, назвав его "хорошим первым шагом".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Киев и Белый дом обсуждают дату новой встречи по прекращению войны. Украина и США обсуждают возможную дату и место для переговоров по завершению войны, а также составляют команду представителей для ведения этих переговоров.

Волц подчеркнул, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского стало "добрым и положительным первым шагом" (речь идет о его публикации в соцсети Х, где Зеленский заявил о готовности к переговорам и предложил первые шаги для завершения конфликта). Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры по дате, месту и составу команды для ведения переговоров, которые должны привести к прекращению войны.