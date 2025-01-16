Переговоры об Украине ведутся без Украины, нас поставят перед фактом: Климкин

Предложения по мирным переговорам с РФ все чаще звучат от западных партнеров Украины. Однако бывший министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что переговоры о будущем Украины уже ведутся и без Украины.

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"Ничего об Украине без Украины", как утверждали ранее западные лидеры, сегодня могут игнорировать, сказал Климкин в интервью "BBC Украина".

“Очень важно понять, что без нас не должны принимать решения о нас, и нам очень нужно быть частью этих решений. Но говорить точно будут без нас. И я уверен, что и сейчас уже говорят разными неофициальными, непубличными каналами”, — подчеркнул Климкин.

На вопрос, может ли Украина оказаться перед фактом готового документа, согласованного без участия, Климкин признал такую вероятность. "Это очень вероятно", — отметил он.

По его словам, Путин вообще не хочет разговаривать с представителями Украины.

"Путин вообще не считает нас собеседником. Он будет разговаривать с Трампом, с американцами, с европейцами, с китайцами. Он будет готов закреплять каким-нибудь путем понятийные договоренности. Но он не собирается ни о чем договариваться с нами. Он будет договариваться через нашу голову и за нашей спиной”, — подчеркнул Климкин.

По его словам, в России украинцев считают себя частью, только плохой частью. Так что договариваться с нами не будут.

Он подчеркнул, что Украина должна активно работать с международными партнерами, чтобы не допустить решений, игнорирующих ее интересы. По его мнению, Украина должна объяснить, какие последствия будет иметь капитуляция Запада перед Кремлем.

"Мы должны показать последствия капитуляции Запада перед Путиным, и что это означает для Запада, что это означает для уважения к Западу во всем мире, и будет ли вообще существовать Запад в следующий момент после такой капитуляции", — подытожил Климкин.

Напомним, что Британия и Франция, как писал портал "Комментарии", тайно обсуждают возможность отправки войск в Украину.



