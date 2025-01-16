Переговоры об Украине ведутся без Украины, нас поставят перед фактом: Климкин

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Кречмаровская Наталия
Предложения по мирным переговорам с РФ все чаще звучат от западных партнеров Украины. Однако бывший министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что переговоры о будущем Украины уже ведутся и без Украины.
Фото портал "Комментарии"
"Ничего об Украине без Украины", как утверждали ранее западные лидеры, сегодня могут игнорировать, сказал Климкин в интервью "BBC Украина".
На вопрос, может ли Украина оказаться перед фактом готового документа, согласованного без участия, Климкин признал такую вероятность. "Это очень вероятно", — отметил он.
По его словам, Путин вообще не хочет разговаривать с представителями Украины.
По его словам, в России украинцев считают себя частью, только плохой частью. Так что договариваться с нами не будут.
Он подчеркнул, что Украина должна активно работать с международными партнерами, чтобы не допустить решений, игнорирующих ее интересы. По его мнению, Украина должна объяснить, какие последствия будет иметь капитуляция Запада перед Кремлем.
Напомним, что Британия и Франция, как писал портал "Комментарии", тайно обсуждают возможность отправки войск в Украину.
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