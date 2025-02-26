Переговоры о завершении войны в Украине: какую стратегию избрал Путин

США и Россия проводят переговоры. Президент США Дональд Трамп заявлял о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны сделали немало заявлений, в том числе о вариантах завершения войны в Украине. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему Путин повышает ставки.

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Путин пытается повышать ставки перед Трампом. Он отправил Лаврова, чтобы тот сказал о "конституции", в которую Россия вписала Херсон и Запорожье. На это никто не пойдет, и это Россия знает”, – отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, еще с советских времен, и даже с имперских, Россия проводит дипломатию в стиле "умножаем бред, выкладываем на стол, отрезаем кусочек бредня в обмен на что-то".

“Они плодят нереалистичные конструкции, пытаются делать их предметом переговоров и обменивать уступки в них на то, что им нужно. Сейчас РФ очень заинтересована в смягчении санкций, потому что они для экономики очень болезненны”, — отметил Коваленко.

По его словам, такова стратегия у Путина, и эта стратегия не должна сработать в будущем.

Напомним, западные партнеры Украины, как писал портал "Комментарии", начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине. И пока в европейских странах отмечают агрессию со стороны России, в США начинают продвигать тезис о провокации войны и не обязательно со стороны России.

Такая ситуация имеет принципиальное значение, ведь изменение ролей в этой войне ведет к переосмыслению концепции ответственности за войну. Происходит смещение акцентов, изменение роли, ведущее к переосмыслению всей концепции ответственности за войну.



