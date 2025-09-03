logo

Переговоры о завершении войны в Украине: какой ответ Москва ждет от Киева

Россия ожидает от Киева ответа на предложение сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам

3 сентября 2025, 08:52 comments1169
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль продолжает показывать, что он намерен за якобы переговорами д прекращении войны в Украине усиливать эскалацию и продолжать противостояние. Россия ожидает от Киева ответа на предложение сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистам сделал спикер МИД России Мария Захарова.

Переговоры о завершении войны в Украине: какой ответ Москва ждет от Киева

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что Россия якобы последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.

По словам Захаровой, Москва предлагает все формы и возможности политического урегулирования кризиса на Украине.

Отметим, ранее в интервью индонезийской газете Kompas министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена на продолжение переговоров о завершении войны в Украине. Руководители делегаций находятся на связи. При этом РФ собирается и дальше вести наступление, затягивая войну. Такое заявление в 

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ключевым приоритетом "урегулирование украинского кризиса мирным путем". Министр напомнил о мирных переговорах в феврале-апреле 2022 года сначала в Беларуси, а затем в Турции и обвинил в их срыве "киевский режим", который прислушался "к советам своих западных кураторов" и выбрал вместо этого продолжение войны. 

После Сергей Лавров вспомнил о трех раундах мирных российско-украинских переговоров в Стамбуле весной этого года и отметил определенный прогресс, который был достигнут в гуманитарных вопросах, таких как обмен военнопленными, возвращение тел погибших и тому подобное.




