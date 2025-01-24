Переговоры о завершении войны: СМИ назвали четыре сценария, как могут развиваться события

Немецкое издание Die Zeit рассмотрело возможные сценарии развития событий вокруг войны в Украине в контексте обещания Дональда Трампа быстро завершить конфликт путем переговоров. Однако достижение договоренностей между Киевом и Москвой крайне сложной задачей из-за кардинально разных позиций обеих сторон.

Переговоры о мире в Украине (фото из открытых источников)

Украина требует полного вывода российских военных со своей территории, тогда как Россия стремится закрепить контроль даже над частями четырех формально аннексированных областей, которые еще не находятся под ее оккупацией. Учитывая это, издание очертило четыре потенциальных сценария развития ситуации.

Первым из них является провал переговоров. В случае, если позиции Киева и Москвы останутся несовместимыми, заключить договоренности не удастся, и активные боевые действия будут продолжаться в ближайшие месяцы. В настоящее время обе стороны имеют ресурсы для ведения войны, а Россия может добиться успеха в своем стремлении полностью оккупировать Донецкую область.

Второй вариант предполагает реализацию корейского сценария. В этом случае на территории Украины может быть создана демилитаризованная зона, аналогичная разделяющей Южную Корею и КНДР. Она будет пролегать по линии фронта. В прошлом году идею создания такой зоны высказывали спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог и вице-президент Джей Ди Венс. Впрочем, гарантии нерушимости договоренностей будут нуждаться в размещении в Украине войск западных стран. Однако без участия США этот сценарий выглядит маловероятным.

Третьим возможным сценарием является кипрский вариант. Подобно ситуации на Кипре, где часть территории контролирует Турция, миротворцы ООН могут стать на линии разграничения вместо войск США или других западных стран. Такой подход позволит избежать обстрелов, однако окончательное урегулирование конфликта останется нерешенным. Важное отличие этого варианта заключается в том, что миротворцы будут обеспечивать контроль непосредственно на линии разграничения, а не за спиной обороняющейся стороны. Для Украины этот вариант может быть приемлемым, ведь, несмотря на такую ситуацию, Кипр сумел стать членом Европейского Союза.

Четвертый сценарий предполагает вступление Украины в НАТО. Для страны это был бы самый желанный результат. Однако против такого развития событий выступает не только Москва, но и некоторые страны-члены Альянса. Попытка реализации этого варианта может привести к затягиванию войны, поскольку обострит противостояние.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трам отправил Путину серьезный сигнал , но это еще не все. Главный редактор The Telegraph Фрэнсис Дирнли сообщил, что президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с призывом немедленно прекратить войну в Украине, заявив, что в противном случае "ситуация только усугубится".

По словам Дирнли, это является существенным сигналом от Трампа, который пригрозил России новыми санкциями, если Путин не согласится на мирное соглашение. Такой шаг свидетельствует об изменении подхода по сравнению с более сдержанной политикой администрации Байдена по поводу санкций. The Telegraph также отмечает, что Трамп может воспользоваться замороженными российскими государственными активами на сумму 330 млрд. долларов, угрожая передать их Киеву для покупки американского оружия.