Переговоры о мире и ракетном терроре Киева: стало известно о поразительной связи

Последние масштабные удары России по украинским городам не случайны — они напрямую связаны с процессом международных переговоров по завершению войны. Такое мнение в эфире Украинского радио озвучил военный эксперт и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

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По его убеждению, Кремль стремится любой ценой склонить Украину к уступкам, используя тактику террора и ракетного давления. Враг концентрирует ресурсы для прорывов на фронте, однако заметных результатов не достигает – оборона Украины держится.

" Масштабное вторжение продолжается уже четвертый год, а российские достижения ограничиваются лишь несколькими десятками километров в Донецкой области в год. Москва осознает, что Украина не капитулирует добровольно. Следовательно, применяет любимый метод Путина: запугивание гражданского населения", — отметил Селезнев.

По его словам, ракетные удары по жилым кварталам — это не что иное, как попытка повлиять на высшее военно-политическое руководство Украины, принудить его к капитуляционным уступкам.

" Чем могут угрожать обороне многоэтажки в Киеве? Очевидно, нечем. Но удар по мирному дому создает глубокий психологический эффект, провоцирует панику, подогревает напряжение в обществе. По интенсивности ракетных обстрелов столица не видела ничего подобного с самого начала полномасштабного вторжения", — подчеркнул он.

Он также прокомментировал слова Владимира Путина о якобы "приказе прекратить дроновые атаки". По словам Селезнева, такие заявления – очередная манипуляция Кремля:

"Россияне традиционно обманывают, как только открывают рот. Мол, они готовы прекратить атаки, но одновременно в воздух взлетают десятки дронов и ракет. Команды остановки никто реально не дает. Все запуски заранее подготовлены, полетные задачи внесены, и самолеты уже несут смерть в воздухе".

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, которая произошла в ночь на 24 апреля. Об этом он написал в своей соцсети и обратился, вероятно, к Путину.