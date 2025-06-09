Переговоры не завершат войну: Лавров заявил о решении Путина

Украинская и российская делегации уже провели два раунда переговоров в Стамбуле по поводу возможных путей завершения войны. Однако прорыва не произошло — были достигнуты гуманитарные договоренности — об обмене пленными, и они уже сейчас проводятся. При этом в России практически отметили, что войну прекращать не планируют.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит проведение специальной военной операции в Украине, параллельно намерена вносить вклад в достижение ее целей дипломатическим путем. Лавров отметил, что сейчас проводились переговоры в Стамбуле.

"Наша операция будет продолжаться, президент это четко объяснил", — сказал он.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что параллельно с переговорами Россия готова внести вклад и классической дипломатией в достижение целей специальной военной операции, прежде всего в решении гуманитарных вопросов.

Лавров убежден, что "прежде результаты, достигнутые "на земле", все равно будут оформляться в юридические, правовые документы".

"Делать это будут – да, вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты", — заявил Лавров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия собрала 125 тысяч солдат у границ Сум и Харькова. Такие данные приводит издание The Telegraph, ссылаясь на разведку Украины.

Издание предполагает, что маловероятно, что Сумы или Харьков являются главными целями Путина. Отмечается, что России не хватает достаточных сил на этих фронтах для серьезных наступлений на крупные города. СМИ предполагает, что эти операции могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинских войск от главной цели Донецка.