Переговоры или большая эскалация: какой сценарий выберет Путин через два месяца

Многие обратили внимание на сходство позиций посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и президента Чехии Петра Павела. На этот раз они один за другим появились на страницах британского издания The Telegraph. Петер Павел отмечает, что для эффективного давления на Россию осталось разве 2 месяца, и после думских выборов там будет объявлена всеобщая мобилизация. Валерий Залужный отметил, что победа над Россией пока не достигнута, поддержка Украины Западом изменчива, а война на истощение продолжается. На что может пойти Путин спустя несколько месяцев? Учитывая приближающиеся выборы и в РФ, и в США – к чему мы ближе – к возобновлению трека переговоров или к эскалации в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для Путина выход из войны с максимально нереализованными целями будет означать недопобеду

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что новые ожидания мирных переговоров сами по себе являются следствием дроновой активности Украины в российском тылу, успехами в уничтожении вражеской логистики на оккупированных территориях, использованием оборонных инноваций Украины и их испытаний на РФ.

По мнению эксперта, это привело к таким явлениям, как расфокусировка "победной" путинской стратегии объяснения войны своим гражданам.

"Бензиновый ажиотаж влечет за собой инфляционное давление, федеральный бюджет сужается, настроения в российской элите сдвигаются в сторону поддержки прекращения военных действий. Ситуацию усложняет для Кремля необходимость обеспечения управляемого и легитимного результата выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 г. Визуально такая картина войны делает Путина заложником его политической авантюры, ведь россиянам надо постоянно объяснять, почему Украина готова прекратить огонь на линии столкновения, а от РФ непосредственные и конкретные последствия войны для их бытового существования и кошелька", – отметил Олег Постернак.

Он продолжает, если учитывать давление этих обстоятельств, рациональный правитель должен принять очевидно правильное и разумное для своего народа и страны решение – пойти на реальные мирные переговоры и искать компромиссы, ведь поставленные военные цели потерпели крах.

"Однако проблема состоит в том, что Украина и Запад в лице массового убийцы Путина имеют дело с определенным психотипом, который руководствуется искривленным и иррациональным чувством собственной войны. Он склонен воспринимать свою неуступчивость, максимализм и одержимость Украиной через поверхностную видимость локальных успехов (медленное продвижение на Донбассе и на Юге, баллистический и дроновый террор украинских городов, риторика о расширении зон безопасности на Сумщине и Черниговщине), шовинистическую установку по отношению к Украине. вследствие его агрессии, боязни мятежей и смещения из-за интриг русской элиты, недовольны слабым и стареющим вождем, который склонен принимать решения под влиянием личных нерациональных факторов. Для Путина выход из войны с максимально нереализованными целями будет означать недопобеду, которая провоенной группой в РФ будет названа фактически поражением на фоне исторических параллелей, когда РФ всегда достигала своих масштабных целей", – отметил эксперт.

Подводя итог Олег Постернак отметил, что пока действуют все вышеупомянутые факторы и Путин находится в фокусе мнимой психологической самоуверенности в своей правоте, никакие объективные факторы не способны перевесить внутренние установки. Самыми оптимальными средствами влияния на перспективу выхода из войны было бы давление Китая и военный мятеж в самой армии РФ.

Путин должен понять, что продолжение войны будет стоить ему гораздо дороже ее прекращения.

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун соглашается с тем, что сейчас у нас действительно узкое окно возможностей.

"И, по большому счету, это окно возможностей было создано из-за способности Украины наносить удары вглубь Российской Федерации. И, если это влияние есть на общество преимущественно, на людей широких масс, то на Путина оно вряд ли оказывает столь колоссальное влияние, потому что он живет в какой-то параллельной реальности, у него свое видение того, как разворачивается война. А, если на это все умножить систему лжи в российской армии, которая постоянно появляется в сводках Российской Федерации, то я не думаю, что сейчас у Путина, в принципе, какое-то желание к тому, чтобы садиться за стол переговора", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По мнению Максима Джигуна, Путин будет последним человеком в России, который хотел бы вести такие переговоры.

"Если даже в РФ будет обычный россиянин за переговоры, если будет даже часть политикума за это, но не будет готов к этому Путин, то все это бесполезно. А пока нет никаких сигналов, что он готов, соответственно, никаких переговоров не будет происходить ни сейчас, ни в перспективе нескольких месяцев. Но с точки зрения поражения российских территорий и нанесения им максимального вреда, то, конечно, здесь сейчас у Украины эта возможность, которая может прекратиться, в первую очередь, из-за технологических изменений, я так считаю, потому, что могут россияне искать какие-то противодействия на украинские дроновые поражения. Но здесь хотелось бы довериться словам министра обороны Федорова, который говорит о том, что Украина будет открывать это окно возможностей даже если россияне будут пытаться его закрыть. Поэтому, я думаю, что через несколько месяцев, скорее всего, мы зайдем в очередной этап эскалации со стороны Российской Федерации и ожидать каких-либо серьезных изменений их риторики не стоит. А она появится только тогда, когда Путин будет понимать, что продолжение войны будет стоить ему гораздо дороже ее прекращения", – подытожил Максим Джигун.

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