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Переговоры – бессмысленная история абсолютно, - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о бесперспективности сегодня разговоров о договоренностях с Россией

2 января 2023, 23:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

После полномасштабного вторжения России в Украину она превратилась не только в страну-террористку, но и страну-изгоя. Об этом сказал в интервью телеканалу FREEДОМ советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишут "Комментарии".

Переговоры – бессмысленная история абсолютно, - Подоляк

Подоляк назвал два условия для переговоров с Россией

Если раньше президента РФ опасались и шли ему на уступки, то теперь Путин стал нежелательным гостем во всех цивилизованных странах мира. Вооруженные силы Украины разрушили образ ВС РФ как "второй армии мира". Российские военные теперь считают армией убийц, мародеров и насильников. Украина показала всему миру, что способна дать самый мощный отпор агрессору, и что РФ не станет той страной, которая будет определять судьбу всего мира.

Отсюда следует и рассматривать потенциальную возможность на данном этапе переговоров. На вопрос пытались ли представители российского политикума по закрытым каналам выйти на связь с руководством Украины, Подоляк ответил однозначно.

"Нет, это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, президент Зеленский крайне щепетилен в таких вопросах. Вы не можете вести сепаратные кулуарные договоренности. Для него эта позиция неприемлема, – говорит советник ОПУ. – Второе: они сами не понимают, как из этой ситуации выходить. Если им предложить вывести войска и убить Путина с точки зрения политического влияния, они ничего не могут ответить. А зачем вообще делать имитацию процесса, если ты понимаешь, что сторона не в состоянии изменить общий подход внутри России самой?"

По словам Подоляка, они не пойдут на то, чтобы вывести войска, не пойдут на то, чтобы устранить политически Путина. Соответственно, переговоры – бессмысленная история абсолютно.

"Еще важно понимать. Во время войны формируется группа людей, крайне заинтересованных в том, чтобы она продолжалась. И тот же Пригожин очень заинтересован в этом. Это даже не вопрос зарабатывания денег. Он семимильными шагами внедряется в управленческую элиту России. До 24 февраля с ним никто не разговаривал, и с ним вряд ли кто-нибудь серьезно имел бы дело. А сейчас он доминирует. И таких примеров много", – аргументирует Михаил Подоляк. А еще, говорит, есть в России категория людей, этаких псов войны, которым нравится воевать, им нравится резать.

"Поэтому представление некоторых людей, что можно позвонить по телефону и все завтра решилось, — так не будет", — резюмирует Подоляк.

Как писали "Комментарии", российский режим понимает, что признание поражения в этой войне подтолкнет РФ к быстрому развалу. И, пытаясь предотвратить это, готовясь все глубже увязать в конфликте, несмотря на потери. Возможно, в Кремле уже отказались от претензий к мировому лидерству, на чем настаивали ранее, и рассматривают хотя бы возможность остаться государством регионального уровня без катастрофического распада.



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