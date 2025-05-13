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Переговоров в Стамбуле не будет: названо важное преимущество россиян

Кремль не видит смысла в мирных переговорах и пытается усилить свои позиции на фронте до осени, чтобы диктовать условия

сегодня, 09:45 comments1288
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Клименко Елена

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что пока нет реальных предпосылок для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.  

Переговоров в Стамбуле не будет: названо важное преимущество россиян

Фото: скриншот

Андрющенко подчеркнул, что встреча в Стамбуле вряд ли состоится, ведь президент РФ Владимир Путин в нынешних обстоятельствах не поедет туда. Разве что ситуация радикально изменится, например, если на переговоры неожиданно прибудет Дональд Трамп. Но даже в таком случае, по словам эксперта, трудно ожидать реального результата, ведь объективно нет оснований для остановки войны со стороны Кремля.

В Москве убеждены, что все идет по плану: экономика выдерживает санкции, армия — держится, и к осени, считают там, Россия сможет добиться военных преимуществ. По данным Андрющенко, Кремль готовит мощное наступление на Донецком и Запорожском направлениях с целью прорыва в Днепр. После этого РФ надеется получить более выгодные условия для предстоящих переговоров.

Со своей стороны, Украина остается преданной поискам мира, однако готова к развитию событий по агрессивному сценарию. Андрющенко уверен: если российское наступление провалится, именно Украина осенью будет иметь более сильные переговорные позиции. Но на сегодняшний день — общей точки соприкосновения не существует: ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом измерении.

Ранее "Комментарии" писали, что страна-агрессор Россия надеется на сдвиги в переговорах с Украиной, которые могут произойти 15 мая в Стамбуле. Впрочем, продвижение на дипломатическом фронте Москва видит только при условии, что Киев откажется от принципиальных требований и "ультимативной риторики", заявил вицеспикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в комментарии российским пропагандистским СМИ.



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Источник: https://espreso.tv/svit-putin-gotuetsya-do-nastupu-andryushchenko-vvazhae-shcho-zaplanovana-zustrich-u-stambuli-ne-vidbudetsya
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