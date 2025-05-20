Переговоров между РФ и Украиной не будет: какую теперь причину придумал Кремль

Кремль активно продвигает тезис о нелегитимности действующих украинских властей, что, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), может стать еще одним инструментом для отказа от будущих переговоров с Украиной.

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В отчете ISW отмечается, что правитель России Владимир Путин и представители его режима неоднократно утверждали, что Владимир Зеленский, как и все правительства, сформированные после 2014 года, не легитимны с точки зрения украинской Конституции.

Эти заявления снова прозвучали 17 мая, когда российские чиновники в очередной раз озвучили нарратив о якобы незаконности украинских властей. Эксперты ISW убеждены, что подобные заявления призваны создать удобные для Москвы условия, при которых она сможет избежать любых договоренностей с Киевом, когда это станет ей невыгодно.

Американские аналитики отмечают: ни одно мирное соглашение не будет полноценным, если Россия официально не признает законность украинского правительства, президента и Конституции.

В то же время украинские законы четко указывают, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно. Власть не имеет права отменять его, пока остается угроза суверенитета и территориальной целостности государства.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более двух часов. После разговора Трамп заявил, что не планирует вводить новые санкции против России, поскольку видит потенциал для достижения прогресса в мирных переговорах. По его словам, Путин якобы демонстрирует готовность завершить войну как можно быстрее.

Как уже писали "Комментарии", Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и прекращению войны заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным. Так он заявил, что разговор прошел очень хорошо. Соответствующий пост он изложил в своей соцсети.