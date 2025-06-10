Передавал ли Израиль Украине системы Patriot: неожиданный ответ МИД Израиля

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, несмотря на существование в украинской среде мнения об отсутствии помощи со стороны Израиля, его страна якобы передала Украине американскую систему Patriot. Однако слова Бродского опровергли в МИДе Израиля.

ЗРК Patriot. Фото из открытых источников

Израильское издание Ynet обратилось в местное Министерство иностранных дел, чтобы узнать, действительно ли Израиль передал Украине ЗРК Patriot, как об этом говорил Михаэль Бродский. В МИДе Израиля официально опровергли информацию о военной помощи Украине.

"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", — сообщили в МИДе Израиля.

Напомним, что Михаэль Бродский во время интервью с украинской блоггершей проекта "В постели" рассказал, что Израиль передал Украине систему Patriot. По его словам, это были старые системы вооружения, которые Израиль получил от США в начале 90-х годов. Бродский отметил, что "мы согласились передать их Украине".

Также израильский посол критиковал, что в Украине существует ошибочное суждение, что Израиль не помогает Украине оружием. По его словам, "это неправда".

По открытым данным, известно, что в Украине находятся около 7 полноценных батарей Patriot, в том числе из США, Румынии, Нидерландов и Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп обвинил одну конкретную страну в дефиците оружия в армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять новое оружие Израилю.

Также "Комментарии" писали, что администрация Трампа отменила для Израиля одно из важных постановлений времен Байдена.