Перед встречей Трампа и Путина на Аляске Европа не на шутку занервничала: стала известна причина

Европейские лидеры обеспокоены тем, что во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным российский диктатор получит все, чего стремится по отношению к Украине, тогда как Европа останется в стороне от процесса. Как пишет CNN, накануне саммита на Аляске один из европейских дипломатов заявил:

"Мы рискуем стать примечанием в истории".

Это беспокойство усугубляется отсутствием четкой информации о предложениях Кремля о прекращении боевых действий. В Париже, Берлине и Лондоне опасаются, что администрация Трампа не придает должного значения факту оккупации украинских территорий, что вызывает глубокую тревогу.

По данным ISW, команда Трампа уже несколько раз меняла формулировку по требованиям Путина, однако неизменным остается условие — Украина должна полностью покинуть подконтрольные ей районы Донецкой области. Неизвестно, будет ли Кремль требовать также Херсонскую и Запорожскую области или согласится на заморозку конфликта по текущим линиям фронта.

Также остается открытым вопрос, будет ли Путин настаивать на признании Крыма частью РФ, и что он готов предложить Украине в обмен. Зеленский ранее подчеркивал, что украинская Конституция запрещает уступки по территории.

Европейцы считают, что прекращение огня должно быть предварительным условием переговоров. Также неизвестно, согласится ли Россия на европейскую миротворческую миссию без участия членов НАТО, пока это маловероятно.

"Опыт подсказывает, что все попытки Европы договориться с Трампом могут оказаться напрасными", — отмечает CNN.

Бывший австралийский генерал Мик Райан считает, что Европа оказалась в более уязвимой позиции, чем должна быть, ведь США до сих пор не имеют четкой стратегии по войне в Украине.

Как уже писали "Комментарии", 15 августа 2025 года на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — и это место выбрано не случайно, считает Financial Times. Оно символически отражает мировоззрение Кремля, ведь, в отличие от агрессивного захвата части территории Украины, продажа Аляски США в XIX веке была результатом мирного соглашения. В то же время, это историческое напоминание о том, что государственные границы — не константа, а земля может становиться инструментом в большой геополитической игре.