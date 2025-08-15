Перед саммитом с Трампом Путин дал ужасный приказ: взрывы раздавались в Днепре и Сумах

Сегодня президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Зеленский должны встретиться на Аляске. Трамп и Путин уже отправились на Аляску. А пока президенты стран готовятся к переговорам, в том числе и о завершении войны в Украине, Россия обстреливает украинские города баллистикой.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Оккупанты нанесли удар по центральной части Сумской громады — по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров. По его словам, на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.

"Информация о пострадавших уточняется", – отметил Григоров.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что это очередное доказательство: Кремль использует дипломатию как дымовую завесу для новых атак.

Взрывы сегодня звучали и в Днепре. Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетной атаке на Днепровский район.

"Предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняем", — сообщил он.

Впоследствии уточнил, что из-за вражеской атаки на Днепровский район поврежден грузовик и микроавтобус.

"Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один — пострадал", — сообщил Лысак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чего ожидать от общения Трампа и Путина. По словам руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, главная стратегия Путина в любой дипломатии всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании содержаний.

Коваленко объяснил, что Путин просто всегда ворует время, размывает историческими пустяками и рефлексией на прошлое. Судя по имеющейся информации, на встрече он будет пытаться делать именно это.



