Перед Рамштайном Киев посетили члены американской делегации: что обсуждали

Делегация Соединенных Штатов, возглавляемая директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США, посетила Киев. Это событие состоялось накануне заседания Контактной группы по помощи Украине, которую проведут в Германии, информирует пресс-служба украинского Министерства обороны.

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В частности, отмечается, что среди основных вопросов повестки дня стало обсуждение результатов помощи США Украине на протяжении прошлого года. Кроме того, речь шла о необходимости планирования сотрудничества представителей команд обоих ведомств в 2025 году.

Определены основные стратегические цели Украины на 2025 год. В частности, акцент сделан на укреплении оборонных сил вдоль линии фронта, повышении боеспособности военных подразделений, улучшении защиты воздушного пространства Украины и развитии оборонно-промышленной отрасли.

"Особое внимание было уделено дальнейшей поддержке со стороны США, в частности, относительно конкретных типов вооружения и боеприпасов. Также была проведена синхронизация украинских требований и возможностей США", — говорится в заявлении Минобороны.

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января. Главным участником встречи станет министр обороны США Ллойд Остин, для которого это будет последняя встреча в рамках этого формата на должности. Предполагается, что на заседании будут рассмотрены не только актуальные потребности ВСУ, но и разработан стратегический план по обеспечению обороноспособности Украины до 2027 года.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойд Остин отправится из Вашингтона в Германию для проведения очередного, уже 25-го заседания в формате "Рамштайн". Эта встреча Контактной группы по обороне Украины, которая запланирована на 9 января, будет "знаковой".