Перечислены все прихоти Путина, которые он хочет получить от Украины

Поездка Стива Виткоффа в Москву, а Кита Келлога в Лондон для встречи с украинцами и будет тем финальным предложением от Дональда Трампа.

Владимир Путин

"Если мы соскочим, то в его глазах будем виноваты мы, а если соскочит РФ – то они", – отметил политолог Дмитрий Шеренговский.

По его словам, в вопросе установления так называемого мира есть несколько проблемных точек. Дело в том, говорит эксперт, что у администрации Трампа наблюдается конкуренция между этими советниками, что усложняет процесс принятия решений. То есть, говорит он, отсутствие четкого лидера или медиатора между Виткоффом и Келлогом приводит к фрагментации политики по отношению к Украине. Каждый захочет получить бонусы от Трампа, поэтому будет давить на стороны, добавил политолог.

"Все адекватные понимают, что Путин не предлагает мир, он предлагает паузу. Его "уступка" – это не компромисс, а попытка зафиксировать выгодный для себя статус-кво. Он хочет заморозить конфликт, сохранив контроль над оккупированными территориями, и вместе с тем получить от США признание своих "красных линий", — говорит Шеренговский.

Правда, по его словам, такой подход вполне удовлетворяет Трампа, не имеющего никаких красных линий по отношению к Украине. При этом он добавил, что американский президент действительно очень хочет выйти из переговоров.

Эксперт считает, что на Украину будут давить ради уступок, при этом не будет никакого контроля над соблюдением условий мира. А это, добавляет политолог, приведет к тому, что все договоренности будут сорваны Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин что-то задумали.



