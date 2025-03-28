Перебронирование работников с 1 апреля: что изменится по новым критериям

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Клименко Елена
До 31 марта действует старое бронирование, после чего предприятия, получившие критический статус по новым стандартам, могут перебронировать работников. Это можно сделать, подавая списки через портал "Дія". Издание "Мы — Украина" разъяснило процесс бронирования и перебронирования работников согласно обновленным требованиям.
Портал "Дія", Фото: из открытых источников
Прежде чем перейти к новым правилам, следует отменить предварительное бронирование. Раньше аннулирование отсрочки было возможно раз в месяц до 5 марта, но теперь это можно делать каждые 5 дней. Это означает, что предприятия с критическим статусом могут перебронировать работников каждые пять дней.
Чтобы аннулировать бронь, необходимо:
· Войти на портал "Дія" с помощью электронной подписи юрлица.
· Подать заявление с данными работников, которых следует исключить из брони.
· Подписать заявление и ждать уведомления о статусе.
· После аннулирования брони нужно повторно забронировать работников.
· Процесс бронирования:
· Войти на портал "Дія" с помощью подписи.
· Выбрать раздел "Подать заявление" в разделах "Бизнес" и "Бронирование".
· Заполнить данные о работниках, которых нужно забронировать.
· Проверить заявку и подписать ее электронной подписью.
После этого останется ждать обработки заявления. С 1 апреля срок перевода работников на спецучет составляет 72 часа. Работников из государственных органов и правоохранительных структур переведут на спецучет без учета этого срока.
Кого можно забронировать
В списки военнообязанных не включают:
· женщин, военнообязанных;
· государственных чиновников категории "А";
· работников патронатных служб;
· государственных чиновников категории "Б", временно исполняющих обязанности по вакантной должности категории "А";
· председателей местных советов и конечных бенефициарных владельцев критических предприятий, не являющихся их работниками.
Также в списки не включают:
· призывников;
· лиц, исключенных из военного учета;
· лиц, имеющих право на отсрочку согласно ст. 23 закона о мобилизации и мобильной подготовке.
Портал "Комментарии" писал, что на Закарпатье разоблачен военный чиновник, который за взятки организовывал перевод военнослужащих на тыловые должности, чтобы избежать участия в боевых действиях. Инженер одного из филиалов ГП в энергетической сфере вместе с командиром подразделения создали схему фиктивного бронирования, за которую получили немалую сумму денег.
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