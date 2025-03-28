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Перебронирование работников с 1 апреля: что изменится по новым критериям

Ранее аннулирование отсрочки было возможно раз в месяц до 5 марта, но теперь это можно делать каждые 5 дней

сегодня, 16:51
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Клименко Елена

До 31 марта действует старое бронирование, после чего предприятия, получившие критический статус по новым стандартам, могут перебронировать работников. Это можно сделать, подавая списки через портал "Дія". Издание "Мы — Украина" разъяснило процесс бронирования и перебронирования работников согласно обновленным требованиям.

Перебронирование работников с 1 апреля: что изменится по новым критериям

Портал "Дія", Фото: из открытых источников

Прежде чем перейти к новым правилам, следует отменить предварительное бронирование. Раньше аннулирование отсрочки было возможно раз в месяц до 5 марта, но теперь это можно делать каждые 5 дней. Это означает, что предприятия с критическим статусом могут перебронировать работников каждые пять дней.

Чтобы аннулировать бронь, необходимо:

·          Войти на портал "Дія" с помощью электронной подписи юрлица.

·          Подать заявление с данными работников, которых следует исключить из брони.

·          Подписать заявление и ждать уведомления о статусе.

·          После аннулирования брони нужно повторно забронировать работников.

·          Процесс бронирования:

·          Войти на портал "Дія" с помощью подписи.

·          Выбрать раздел "Подать заявление" в разделах "Бизнес" и "Бронирование".

·          Заполнить данные о работниках, которых нужно забронировать.

·          Проверить заявку и подписать ее электронной подписью.

После этого останется ждать обработки заявления. С 1 апреля срок перевода работников на спецучет составляет 72 часа. Работников из государственных органов и правоохранительных структур переведут на спецучет без учета этого срока.

Кого можно забронировать

В списки военнообязанных не включают:

·          женщин, военнообязанных;

·          государственных чиновников категории "А";

·          работников патронатных служб;

·          государственных чиновников категории "Б", временно исполняющих обязанности по вакантной должности категории "А";

·    председателей местных советов и конечных бенефициарных владельцев критических предприятий, не являющихся их работниками.

Также в списки не включают:

·          призывников;

·          лиц, исключенных из военного учета;

·          лиц, имеющих право на отсрочку согласно ст. 23 закона о мобилизации и мобильной подготовке.

Портал "Комментарии" писал, что на Закарпатье разоблачен военный чиновник, который за взятки организовывал перевод военнослужащих на тыловые должности, чтобы избежать участия в боевых действиях. Инженер одного из филиалов ГП в энергетической сфере вместе с командиром подразделения создали схему фиктивного бронирования, за которую получили немалую сумму денег.



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Источник: https://weukraine.tv/article/bronjuvannja-z-1-kvitnja-stari-vidstrochki-vtratjat-chinnist-jak-oformljuvati-novi/
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