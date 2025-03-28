Перебронирование работников с 1 апреля: что изменится по новым критериям

До 31 марта действует старое бронирование, после чего предприятия, получившие критический статус по новым стандартам, могут перебронировать работников. Это можно сделать, подавая списки через портал "Дія". Издание "Мы — Украина" разъяснило процесс бронирования и перебронирования работников согласно обновленным требованиям.

Портал "Дія", Фото: из открытых источников

Прежде чем перейти к новым правилам, следует отменить предварительное бронирование. Раньше аннулирование отсрочки было возможно раз в месяц до 5 марта, но теперь это можно делать каждые 5 дней. Это означает, что предприятия с критическим статусом могут перебронировать работников каждые пять дней.

Чтобы аннулировать бронь, необходимо:

· Войти на портал "Дія" с помощью электронной подписи юрлица.

· Подать заявление с данными работников, которых следует исключить из брони.

· Подписать заявление и ждать уведомления о статусе.

· После аннулирования брони нужно повторно забронировать работников.

· Процесс бронирования:

· Войти на портал "Дія" с помощью подписи.

· Выбрать раздел "Подать заявление" в разделах "Бизнес" и "Бронирование".

· Заполнить данные о работниках, которых нужно забронировать.

· Проверить заявку и подписать ее электронной подписью.

После этого останется ждать обработки заявления. С 1 апреля срок перевода работников на спецучет составляет 72 часа. Работников из государственных органов и правоохранительных структур переведут на спецучет без учета этого срока.

Кого можно забронировать

В списки военнообязанных не включают:

· женщин, военнообязанных;

· государственных чиновников категории "А";

· работников патронатных служб;

· государственных чиновников категории "Б", временно исполняющих обязанности по вакантной должности категории "А";

· председателей местных советов и конечных бенефициарных владельцев критических предприятий, не являющихся их работниками.

Также в списки не включают:

· призывников;

· лиц, исключенных из военного учета;

· лиц, имеющих право на отсрочку согласно ст. 23 закона о мобилизации и мобильной подготовке.

Портал "Комментарии" писал, что на Закарпатье разоблачен военный чиновник, который за взятки организовывал перевод военнослужащих на тыловые должности, чтобы избежать участия в боевых действиях. Инженер одного из филиалов ГП в энергетической сфере вместе с командиром подразделения создали схему фиктивного бронирования, за которую получили немалую сумму денег.