«Пекло» для оккупантов уже передали на вооружение ВСУ

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил передал Силам обороны Украины первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Об этом сообщает Укринформ.

Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов «Ад». Фото: Офис Президента

Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в армию, и запустили в серийное производство.

"Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло"", — сообщили во время мероприятия.

Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются, однако следует напомнить, что ранее глава государства отмечал, что это принципиально новый вид вооружения.

Также участники мероприятия подчеркнули, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, значительно дешевле.

Участие в мероприятии, кроме главы государства, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Ад". Фото: Тарасов Владимир. Укринформ

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Умеров рассказал новые детали об украинской ракете-дроне "Паляница"

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляница" ушла в серийное производство. По словам главы Минобороны, это стал пример объединения бизнеса и государства в общих целях обеспечения безопасности Украины.

Рустем Умеров в колонке издания "Левый берег" рассказал новые подробности изготовления Украиной ракет и других видов оружия.

"Частные предприятия также демонстрируют невероятные результаты. Например, новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны. Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели", — сообщил Умеров.

Также министр рассказал, что Украина возобновила и масштабировала производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, украинские ракеты позволят ВСУ действовать самостоятельно и наносить точечные удары по российским объектам.