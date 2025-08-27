Пекин ответил на предложение США о «ядерном диалоге» с москвой: что известно

Рубрики
В Пекине заявили, что инициатива Соединенных Штатов привлечь Китай к переговорам о ядерном разоружении с участием США и России является "глупой и нереалистичной". Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Переговоры про ядерное вооружение
На днях президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что во время своей встречи с Путиным на Аляске они обсуждали возможность ограничения ядерного вооружения. Американский лидер также заявил, что к процессу якобы планируют вовлечь Китай, ведь страна имеет третий по величине ядерный потенциал в мире, хотя и существенно отстает от США и России.
В МИД Китая подчеркнули, что масштабы ядерных арсеналов КНР и США невозможно сравнивать, равно как и отличные их ядерная политика и стратегическая среда. В Пекине подчеркнули: требования Вашингтона присоединить Китай к трехсторонним переговорам по разоружению не отвечают реалиям и бессмысленны.
Дипломат добавил, что Китай придерживается принципа "не применять ядерное оружие первым", реализует оборонную ядерную стратегию и поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, достаточном только для гарантии национальной безопасности. В КНР подчеркивают, что их позиция и нынешний курс являются вкладом в поддержание глобального мира и стабильности.