Пекин ответил на предложение США о «ядерном диалоге» с москвой: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Пекин ответил на предложение США о «ядерном диалоге» с москвой: что известно

Китай отверг идею США по поводу трехсторонних переговоров с Вашингтоном и москвой о ядерном разоружении — МИД КНР

27 августа 2025, 17:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Пекине заявили, что инициатива Соединенных Штатов привлечь Китай к переговорам о ядерном разоружении с участием США и России является "глупой и нереалистичной". Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Пекин ответил на предложение США о «ядерном диалоге» с москвой: что известно

Переговоры про ядерное вооружение

На днях президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что во время своей встречи с Путиным на Аляске они обсуждали возможность ограничения ядерного вооружения. Американский лидер также заявил, что к процессу якобы планируют вовлечь Китай, ведь страна имеет третий по величине ядерный потенциал в мире, хотя и существенно отстает от США и России.

В МИД Китая подчеркнули, что масштабы ядерных арсеналов КНР и США невозможно сравнивать, равно как и отличные их ядерная политика и стратегическая среда. В Пекине подчеркнули: требования Вашингтона присоединить Китай к трехсторонним переговорам по разоружению не отвечают реалиям и бессмысленны.

Дипломат добавил, что Китай придерживается принципа "не применять ядерное оружие первым", реализует оборонную ядерную стратегию и поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, достаточном только для гарантии национальной безопасности. В КНР подчеркивают, что их позиция и нынешний курс являются вкладом в поддержание глобального мира и стабильности.

Источник: https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/jzhsl_673025/202508/t20250827_11696779.shtml
