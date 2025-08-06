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Пекин отвечает на ядерные сигналы США и РФ: в море вышла субмарина с баллистическими ракетами

Китай впервые показал ядерную субмарину Type 094 во время боевого патрулирования – ответ на действия США и угрозы РФ

6 августа 2025, 21:54
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Ткачова Марія

Китайская армия впервые публично задействовала свою современную атомную субмарину с ядерными ракетами в боевом патрулировании — об этом сообщает Military Watch Magazine. Событие приобретает особый вес на фоне недавней передислокации американских подлодок ближе к российским границам, которая состоялась по приказу Дональда Трампа после новой волны ядерных угроз со стороны Дмитрия Медведева.

Пекин отвечает на ядерные сигналы США и РФ: в море вышла субмарина с баллистическими ракетами

Китай вывел ядерную субмарину

Государственные СМИ Китая впервые обнародовали кадры субмарины класса Type 094, оснащенной баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, отправившейся в открытое море на дальнее боевое патрулирование. Также было зафиксировано заявление экипажа, в котором моряки пообещали немедленно выполнить приказ на запуск ракет, если командование примет соответствующее решение.

Это первый случай настолько открытой демонстрации подводного ядерного потенциала Китая, что эксперты уже трактуют как сигнал сразу двум игрокам — США и России. Хотя в составе китайского флота пока всего четыре субмарина типа Type 094, именно этот класс подлодок считается качественным прорывом в развитии стратегических сил КНР. Он сокращает техническое отставание от американских и российских аналогов, в частности, по характеристикам скрытности, автономности и ударной дальности.

На фоне повышенной ядерной риторики со стороны Москвы и усиления военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе действия Китая воспринимаются как демонстрация стратегической готовности и военно-политического самоутверждения. Пекин ясно показывает, что намерен не только быть игроком в ядерном паритете, но и публично заявлять о своей готовности действовать в ответ на эскалацию со стороны других сверхдержав.

Эксперты указывают: появление этих кадров — не только военный сигнал, но и информационная операция, направленная на подкрепление заявлений Пекина о защите национальных интересов в регионе. Впервые за долгое время Китай выходит за пределы своей привычной сдержанности в вопросе ядерного сдерживания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на юге Китая, в городе Фошань, развернулась масштабная противоэпидемическая кампания из-за вспышки вируса чикунгунья. За последний месяц инфекцию подтвердили почти 8 тысяч человек, что заставило власть прибегнуть к решительным и нестандартным мерам.



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Источник: https://militarywatchmagazine.com/article/china-deploys-most-armed-sub
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