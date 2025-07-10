В случае временного прекращения боевых действий между Украиной и Россией, Российская Федерация сможет использовать это время для восстановления и пополнения своих ресурсов, тогда как Украина не успеет подготовиться. Такое мнение высказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью Украинской правде.

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Он предполагает, что пауза в войне возможна, однако окончательного ответа на ее последствия не имеет.

"С одной стороны — страна истощена, становится все труднее. Но с другой — как отметил Кирилл Буданов, стратегической целью России остается восстановление империи, невозможное без поглощения Украины. Россия воспользуется передышкой, чтобы укрепить свою армию, возобновить производство и снова пойти в наступление. Украина же в этот период не сможет надлежащим образом укрепить оборону".

Чмут также отмечает: есть риск внутренних разногласий и политической нестабильности, что может возникнуть параллельно с началом избирательных процессов. При этом он признает, что четкого решения ситуации не видит, однако подчеркивает важность поддержки со стороны европейских союзников.

"Украина, несмотря на все внутренние проблемы, остается единственной перед внешним врагом. Мы неоднократно демонстрировали эффективность в гибридной войне — уничтожены десятки российских самолетов, среди них и стратегические. Мы вытеснили противника из акватории Черного моря, усложнили его действия в Крыму. России также непросто, — не известно, и не известно, и не известно, и не известно, и не известно, и не известно, и неизвестно.

Хотя переговорная позиция Украины пока слабее российской, по его словам, есть и значительные достижения. В частности, даже после снижения поддержки со стороны США при президентстве Дональда Трампа, Украина сумела достичь определенных результатов, в частности, благодаря активной финансовой помощи Евросоюза.

Как уже писал портал "Комментарии", министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles решительно отверг требование Кремля по демилитаризации Украины. По его словам, такое условие, которое Москва продвигает как предпосылку для завершения войны, абсолютно неприемлемо для Парижа.