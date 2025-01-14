Патрушев заявил, что Украина перестанет существовать в 2025 году: в Украине быстро ответили чего боится Россия

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Slava Kot
Бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина может перестать существовать в 2025 году. На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который назвал Патрушева "сумасшедшим дедом, далеким от реальности".
Николай Патрушев и Владимир Путин. Фото: Associated Press
Николай Патрушев заявил, что Россия не меняет свою политику по отношению к Украине и в дальнейшем продолжит начатую ею войну. Помощник Путина повторил нарративы Кремля и заявил об "исчезновении Украины".
На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указывающий, что вместо прекращения существования Украины более реальный сценарий – распад России.
По его словам, если Россия начнет в ближайшие годы прямую войну против НАТО, распад РФ станет еще более реальным. Однако сам Патрушев может до этого не дожить, ведь "возраст уже не тот".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в СНБО заявили о неизбежном разрешении России.
Также "Комментарии" писали о том, как Патрушев заявил об угрозе распада РФ.
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