Патрушев заявил, что Украина перестанет существовать в 2025 году: в Украине быстро ответили чего боится Россия

Бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина может перестать существовать в 2025 году. На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который назвал Патрушева "сумасшедшим дедом, далеким от реальности".

Николай Патрушев и Владимир Путин. Фото: Associated Press

Николай Патрушев заявил, что Россия не меняет свою политику по отношению к Украине и в дальнейшем продолжит начатую ею войну. Помощник Путина повторил нарративы Кремля и заявил об "исчезновении Украины".

"Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия... не исключено, что в этом году Украина вообще прекратит свое существование", — сказал Патрушев.

На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указывающий, что вместо прекращения существования Украины более реальный сценарий – распад России.

"Патрушев — генератор случайных заявлений. Он провалил все, что мог провалить... Обычный, безумный дед, далекий от реальности. Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения РФ на национальные образования крайне высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше", – пишет лейтенант.

По его словам, если Россия начнет в ближайшие годы прямую войну против НАТО, распад РФ станет еще более реальным. Однако сам Патрушев может до этого не дожить, ведь "возраст уже не тот".

"Поэтому он и пишет дурачье об Украине. Это все страх реальности, которую он где-то испытывает на уровне подсознания… этот страх заставляет его верить в то, чего не произойдет. Украина есть и будет. А вот Россия в следующие 50 лет должна вернуться в Московию", – отмечает Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в СНБО заявили о неизбежном разрешении России.

Также "Комментарии" писали о том, как Патрушев заявил об угрозе распада РФ.