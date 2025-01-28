"Патрулируют украинское небо": во Франции назвали сроки поставки в Украину истребителей Mirage 2000-5

Франция планирует передать Украине целевые истребители Mirage 2000-5F до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и техники успешно завершили подготовку этих самолетов в конце прошлого года.

Mirage 2000-5F. Фото: из открытых источников

Ранее в Париже заявляли, что первые три самолета будут доставлены уже в январе 2025 года, а в целом Киев спрашивал 12 единиц. Новые сроки снабжения озвучил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

"Mirage 2000 в скором времени появятся в украинском небе... В конце первого квартала", — сказал он.

Что известно о поставках самолетов от Франции

Mirage 2000-5F – это одномоторный реактивный истребитель, разработанный компанией Dassault Aviation еще в 1970-х годах. Он был основным боевым самолетом французских ВВС в конце ХХ – начале XXI века и находится на вооружении нескольких стран Европы, Азии и Латинской Америки.

Франция планирует к 2030 году заменить свой парк "Миражей" новыми истребителями Rafale, поэтому активно убеждала другие владеющие такими самолетами страны передать их Украине.

В июне 2024 президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна отправит Киеву Mirage 2000-5F и подготовит украинских пилотов до конца года (за два года Франция обязалась сертифицировать обучение 26 украинцев). Большая часть летчиков и механиков завершила тренировку на Mirage 2000-5F до конца декабря. Кроме того, осенью 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что самолеты будут переданы Украине в первом квартале 2025 года. Он также отметил, что французские истребители будут оснащены новейшими системами противовоздушной обороны и защиты от радиоэлектронной борьбы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украину должны прибыть первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года.