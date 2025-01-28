logo

BTC/USD

102621.72

ETH/USD

3174.34

LTC/USD

114.66

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Патрулируют украинское небо": во Франции назвали сроки поставки в Украину истребителей Mirage 2000-5
commentss НОВОСТИ Все новости

"Патрулируют украинское небо": во Франции назвали сроки поставки в Украину истребителей Mirage 2000-5

Ранее в Париже заявляли, что первые три самолета будут доставлены уже в январе 2025 года, а в целом Киев подавал запрос на 12 единиц.

сегодня, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Франция планирует передать Украине целевые истребители Mirage 2000-5F до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и техники успешно завершили подготовку этих самолетов в конце прошлого года.

"Патрулируют украинское небо": во Франции назвали сроки поставки в Украину истребителей Mirage 2000-5

Mirage 2000-5F. Фото: из открытых источников

Ранее в Париже заявляли, что первые три самолета будут доставлены уже в январе 2025 года, а в целом Киев спрашивал 12 единиц. Новые сроки снабжения озвучил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

"Mirage 2000 в скором времени появятся в украинском небе... В конце первого квартала", — сказал он.

Что известно о поставках самолетов от Франции

Mirage 2000-5F – это одномоторный реактивный истребитель, разработанный компанией Dassault Aviation еще в 1970-х годах. Он был основным боевым самолетом французских ВВС в конце ХХ – начале XXI века и находится на вооружении нескольких стран Европы, Азии и Латинской Америки.

Франция планирует к 2030 году заменить свой парк "Миражей" новыми истребителями Rafale, поэтому активно убеждала другие владеющие такими самолетами страны передать их Украине.

В июне 2024 президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна отправит Киеву Mirage 2000-5F и подготовит украинских пилотов до конца года (за два года Франция обязалась сертифицировать обучение 26 украинцев). Большая часть летчиков и механиков завершила тренировку на Mirage 2000-5F до конца декабря. Кроме того, осенью 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что самолеты будут переданы Украине в первом квартале 2025 года. Он также отметил, что французские истребители будут оснащены новейшими системами противовоздушной обороны и защиты от радиоэлектронной борьбы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Украину должны прибыть первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sudradio.fr/emission/le-petit-dejeuner-politique-sudradio-351
Теги:

Новости

Все новости