Планы по передаче Украине новых батарей противовоздушной обороны Patriot оказались под угрозой из-за сомнений европейских партнеров НАТО. Ключевой фактор – опасение, что передача систем ПВО может ослабить собственную безопасность этих стран на фоне недостаточных темпов производства новых установок в США, сообщает Euractiv.

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Суть договоренностей заключается в том, что союзники передают Украине свои комплексы Patriot, зато получая от США новые. Однако реализация плана задерживается: не все страны готовы развестись с ограниченным количеством батарей, не имея гарантий быстрой замены.

В то же время Украина продолжает настаивать на расширении систем ПВО. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал предоставить еще минимум 10 батарей Patriot для защиты от российских обстрелов. Киев получил шесть систем, переданных США, Германией и Нидерландами.

В шести странах Европы — в частности в Германии, Испании, Греции, Польше, Румынии и Нидерландах — всего около 20 батарей. Часть из них уже передали Украине, что заметно снизило запас. Между тем, изготовление новых систем растягивается на годы.

"Отказ от Patriot — страшное решение. Но мы идем на это, потому что украинцы защищают и нас", — заявил один из чиновников ЕС в интервью Euractiv.

Под давлением обстоятельств США начали предоставлять отдельным странам письменные гарантии. К примеру, Германия согласилась передать еще одну батарею только после того, как Вашингтон пообещал приоритет в новых поставках в течение восьми месяцев. Поэтому пострадала Швейцария, которая еще в 2022 году заказала Patriot, но теперь вынуждена ждать дольше.

В Берлине предупреждают: из восьми батарей, три уже переданы Киеву, а еще две обещаны. В Германии останется только шесть — из них часть уже развернута на восточных рубежах НАТО.

"Все решается в Белом доме", — отмечает эксперт британского RUSI Тревор Тейлор.

Решение, кто получит новые установки первым, принимает президент США. Эту позицию подтвердил посол США при НАТО Мэтью Витакер: "Мы формируем приоритеты с учетом имеющихся ресурсов и потребностей Украины".

Как уже писали "Комментарии", в сентябре в Беларуси запланированы совместные российско-белорусские учения под названием "Запад - 2025", которые могут стать угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского континента.