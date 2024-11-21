Patriot не поможет: Украине следует обратиться к США за более мощным ПВО из-за российской ракеты

В сети появилась непроверенная информация, что Россия готова применить стратегическую баллистическую ракету РС-26 "Рубеж" для удара по Украине. Несмотря на то, что пока нет проверенных данных о возможном применении этой ракеты, она способна нести ядерный заряд. Поэтому Украина нуждается в лучших средствах ПВО, чем сейчас.

Противоракетная система THAAD. Фото из открытых источников

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" отметил, что Украине следует обратиться к США за помощью для сбивания российской ракеты РС-26 "Рубеж".

"Ажиотаж вокруг вероятного применения ракеты РС-26 "Рубеж" оправдан. Ведь открытым остается вопрос, имеем ли мы средства для сбивания такой ракеты. Если она действительно нам угрожает, нужно будет обратиться к американцам за более мощными средствами, чем "Patriot", который создан для сбивания баллистических ракет малой дальности, таких как "Искандер"", – объясняет Киричевский.

По его словам, для сбивания ракеты РС-26 "Рубеж" Украине нужны такие установки, как THAAD, которые США недавно передали Израилю. Кроме того, Киричевский указывает, что США имеет дорогую морскую зенитную ракету SM-6 и два вида наземных пусковых установок, которые предназначены для сбивания подобных ракет.

"Ракета РС-26 "Рубеж" – отработанная разработка россиян, успешно прошедшая испытания", — отмечает военный эксперт.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это американская противоракетная система, разработанная компанией Lockheed Martin, предназначенная для перехвата ракет средней дальности. Ее задача – уничтожать ракеты на конечном участке их полета в атмосфере или за ее пределами. Дальность перехвата составляет более 200 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия впервые выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

Также "Комментарии" писали, что Пентагон подтвердил передачу опасного оружия Украине, которое запрещено в 160 странах.