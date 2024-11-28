Патриарх Кирилл выдал очередную партию бреда, почему все должны не бояться умереть (ВИДЕО)

Патриарх Московского патриархата Кирилл Гундяев заявил о вреде "чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему": по его словам, христиане не боятся конца света, а цель России — "противостоять злу". Это заявление он сделал на пленарном заседании XXVI Всемирного Российского Народного Собора , пишут росСМИ.

Глава РПЦ Гундяев. Фото из открытых источников

"Нагнетание страха вокруг возможных апокалипсических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать. <…> Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы", — сказал глава РПЦ.

Патриарх московии добавил, что такое ожидание "не означает, что мы должны сидеть сложа руки": "Напротив, наше земное призвание – быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание в России".





Напомним, что после массированного удара по Украине Путин сделал несколько заявлений по поводу повторных ударов экспериментальной баллистической ракетой "Орешник".

При этом диктатор пытался оправдаться, что Россия якобы вынуждена пойти на испытание "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям. "В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия", — заявил диктатор.

Напомним, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В частности, на видео, оказавшемся в сети, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты. Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж", а не "Орешником".