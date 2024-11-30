Пассажирских полетов во время войны не будет – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что, учитывая ситуацию безопасности, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.

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Об этом он заявил во время Международного транспортного форума, сообщает Укринформ.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте", — сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Полеты в одном из украинских аэропортов — "Львов" или "Борисполь" — возобновятся до конца января 2025 года, заявил старший партнер компании Marsh. McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве в четверг, 7 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины)", — сказал Эллисон. По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус — "Львов". Семь минут полета от Польши", — сказал старший партнер компании Marsh McLennan. Он отметил, что пассажирские Airbus -320 и Boeing -737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, будут нуждаться в страховке минимум на три четверти миллиарда долларов.

По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью. "Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", — сказал он.