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"Пасхальное перемирие" Путина: россияне устроили засаду под Торецком, есть погибшие

Вчера российский диктатор Владимир Путин заявил о так называемом "пасхальном перемирии"

сегодня, 19:45
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Лиля Воробьева

В Торецком направлении российские войска организовали засаду на украинских защитников. В результате атаки есть погибшие.

"Пасхальное перемирие" Путина: россияне устроили засаду под Торецком, есть погибшие

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства сообщил, что украинские военные на Торецком направлении попали в засаду, организованную российскими оккупантами, в результате чего погибли защитники.

"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ответственные за нападение будут ликвидированы.

"Русские военные, которые это сделали, будут уничтожены", – добавил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путину нужно "пасхальное перемирие". Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что "пасхальное перемирие" нужно российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы президент США Дональд Трамп не вышел из переговорного процесса. По его словам, это позволит Москве находиться в диалоге с Вашингтоном.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу причин, почему Путин объявил "пасхальное перемирие". Главная идея состоит в том, что заявление российского диктатора направлено не на Украину, а звучало для США.

Политический обозреватель отметил, что именно диалог с США позволяет России избегать международной изоляции. Однако когда Трамп анонсировал возможный выход из переговоров, если не будет прогресса на фронте, то Путин попытался на этом сыграть "перемирием" на Пасху.

"Подход президента Путина заключается в продолжении военных действий, терроре украинских городов и поселков, одновременно ведя переговоры с Трампом, демонстрируя, что нет международной изоляции России, и даже американцы готовы к продолжению переговоров с РФ", — заявил Портников.



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