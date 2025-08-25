Партнеры подставят Украину в самый опасный момент: тревожный прогноз

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко поделился мнениями по наполнению гарантий безопасности для Украины конкретным содержанием. Он подчеркнул, что сейчас без согласия Украины и ее европейских партнеров невозможно принять решения, противоречащие ее интересам.

"Мы принимаем непосредственное участие в формировании этих гарантий и имеем полное право налагать вето на все, что нас не устраивает", — подчеркнул дипломат.

Огрызко считает, что Украина должна требовать не размытых формулировок, а четко прописанных механизмов реагирования.

"К примеру, если Россия снова нападет — как будет действовать британское военное подразделение, которое будет находиться в 100 км от фронта? Будет ли он просто наблюдать, курить, читать The Sunday Times, немедленно ли включится в оборону и будет участвовать в боевых действиях? Вот и есть конкретика", — пояснил он.

Еще одним важным элементом, по словам дипломата, есть противовоздушная оборона.

"Что делать силы, которые контролируют небо над Украиной? Просто будут сидеть в самолетах или реально вступят в бой с врагом в воздухе? Это должен быть комплексный подход, которого, кстати, даже в 5 статье НАТО нет", — отметил Огрызко.

Эксглава МИД убежден, что гарантии безопасности должны содержать четкие процедуры оказания военной помощи в случае нападения.

"Если снова увидим в тексте что-то вроде 'за все хорошее против всего плохого', без конкретизации, что именно является 'плохим', — с такими гарантиями мы далеко не уедем", — резюмировал он.

Как уже писали "Комментарии", США надеются, что война в Украине может завершиться к 24 августа 2026 года — на следующий день Независимости Украины. Президент США Дональд Трамп стремится покончить с многочисленными жертвами. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог во время Национального молитвенного завтрака в Киеве. Он отметил, что хотя война выглядит бесконечной, ее завершение важно для обеих сторон.