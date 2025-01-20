Партнеры отказываются предоставлять Украине системы Patriot: ветеран назвал весомую причину

Международные партнеры не желают предоставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за опасений, что российские ракеты могут быть направлены на их территории. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил военный аналитик и бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

"Страны-партнеры начинают серьезно рассматривать возможность того, что российские ракеты могут долететь и до них. У них фактически нет других средств для перехвата, кроме Patriot. Вся европейская безопасность зависит от этих систем, а их количество ограничено", — отметил он.

По словам эксперта, партнеры уже выполнили свои обязательства по поставкам систем Patriot Украине. Пять таких комплексов уже передано, и больше не ожидается. Он также напомнил о передаче системы Patriot от Румынии в 2024 году, отметив, что новые комплексы будут готовы не раньше 2026 года.

"Я думаю, что на данный момент Украина не получит достаточно средств противовоздушной обороны для этой войны. Да, в будущем мы сможем иметь полноценную систему ПВО, но это уже после войны. Сейчас мы должны пережить этот конфликт с ограниченными возможностями ПВО", — добавил Дикий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что неоднократно обращался в США с просьбой разрешить Украине локальное производство систем Patriot, чтобы покрыть острую потребность в укреплении ПВО, поскольку задержки с поставками заставляют искать альтернативные решения. Также стоит отметить, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус планируют выделить Украине значительные средства на новую военную помощь, но канцлер Олаф Шольц считает, что это пока не необходимо.

Портал "Комментарии" уже писал, что Если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит остановить поставки оружия в Украину , зенитно-ракетные комплексы Patriot на вооружении ВСУ очень быстро станут беспомощными. Заменить их может только один европейский комплекс со схожими характеристиками.