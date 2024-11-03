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Партнеры не дают достаточно оружия: военный сказал, как завершится война

Военный «Дед» предположил, что войну в Украине завершат политическим путем

сегодня, 15:17
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Ткачик Олеся

Вероятно, завершение войны состоится политическим путем. Такое мнение высказал бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский в эфире НовостиLIVE.

Партнеры не дают достаточно оружия: военный сказал, как завершится война

Война в Украине

"Сценарий, вероятнее всего, конечно же, будет политический. Я провел на фронте два с половиной года, и вижу все, что было, все, что происходит. Нравится нам это или не нравится, мы должны признать для себя, что нам недостаточно всего, что нам дают партнеры. Я ничуть не сомневаюсь в духовитости наших ребят и во всех силах обороны. Но, к сожалению, в современной войне этого мало", — сказал военный.

По мнению "Деда", армия Украины остается частично советской даже после почти трех лет войны. По его словам, правда в том, что мало что изменилось во взаимодействии между подразделениями и ветвями командования. Из-за нехватки ресурсов, в частности человеческих, остается много нерешенных вопросов. И со временем эти обстоятельства работают не в нашу пользу, подчеркнул военный.

Также он выразил сомнение в завершении войны после выборов нового президента США.

"Дед" убежден, что каждый новый президент США в первую очередь будет заботиться о своих гражданах, рейтинге и интересах страны. Если для них будет выгодно остановить войну, то любой президент это сделает. Если это не в их интересах, боевые действия будут продолжаться, добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Денис Ярославский рассказывал, что Украина никогда не признает потерю территорий, впрочем, чтобы страна могла выжить, необходимо остановить войну. При этом, по его словам, учитывая текущую ситуацию на фронте, Украина вряд ли сможет военным путем вернуть утраченные территории.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NQyYl0CWLCE
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