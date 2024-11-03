Партнеры не дают достаточно оружия: военный сказал, как завершится война

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Ткачик Олеся
Вероятно, завершение войны состоится политическим путем. Такое мнение высказал бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский в эфире НовостиLIVE.
Война в Украине
По мнению "Деда", армия Украины остается частично советской даже после почти трех лет войны. По его словам, правда в том, что мало что изменилось во взаимодействии между подразделениями и ветвями командования. Из-за нехватки ресурсов, в частности человеческих, остается много нерешенных вопросов. И со временем эти обстоятельства работают не в нашу пользу, подчеркнул военный.
Также он выразил сомнение в завершении войны после выборов нового президента США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военный Денис Ярославский рассказывал, что Украина никогда не признает потерю территорий, впрочем, чтобы страна могла выжить, необходимо остановить войну. При этом, по его словам, учитывая текущую ситуацию на фронте, Украина вряд ли сможет военным путем вернуть утраченные территории.
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