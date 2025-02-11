Мирные переговоры могут принудить Украину к значительным уступкам. Об угрозах и единственном правильном украинском пути рассказал депутат Киевского областного совета, военнослужащий Александр Строкань.

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По его словам, надеяться на волшебный звонок Трампа не стоит, "ведь в современном мире международная политика – это игра интересов и ни одна страна, даже ближайший союзник, не будет действовать исключительно ради нашего блага".

Строкань убежден, что бездумное стремление к "соглашениям" может привести к компромиссам, которые не учитывают интересы нашего государства, в частности потеря территорий и людей.

Как объяснить украинцам, которые вынуждены были покинуть оккупированные территории, что вернуться домой они смогут только в обмен на паспорт РФ? В такой ситуации еще часть ВПЛ либо уедет за границу, либо вынуждена будет вернуться на оккупированные территории”, — отметил депутат.

Военный также отметил другие риски "соглашений":

Утрата украинского курса развития государства — снова появятся лозунги о "правах русскоязычных" и "едином народе".

Риск повторного вторжения – Украина рискует остаться без инвестиций, бизнеса, украинцев и, в целом, без нормального будущего и развития.

Потеря ресурсов – по последним заявлениям Трампа США претендуют на украинские полезные ископаемые стоимостью свыше 500 млрд долл. – и это независимо от того, будет мир или нет.

Закрытие программ восстановления Украины за счет российских активов – ни один украинец не получит компенсации за потерянные жизни или разрушенные судьбы.

“Поэтому помощь союзников важна, но будущее Украины – в наших руках! В этом контексте поддерживаю решение властей дать молодежи возможность и стимул подписывать контрактную службу в рядах ВСУ с достойными подъемными и другими плюшками (нулевая ипотека, бесплатное образование). Свежие силы – это то, в чем действительно нуждается наше войско!”, — объяснил свою позицию депутат.

Также он отметил необходимость усиления борьбы с коррупцией, которая "разделяет украинцев и отнюдь не приближает Победу".

Напомним, что россиян, как писал портал "Комментарии", готовят к завершению войны.



