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Партизаны взорвали российский военный поезд: в ГУР рассказали детали

Украинские партизаны ударили по логистике оккупантов и подорвали военный поезд под Мелитополем.

сегодня, 10:10
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Slava Kot

Ночью 31 мая украинское партизанское движение нанесло новый удар по военной логистике российских сил на оккупированной части Запорожской области. Вблизи поселка Акимовка Мелитопольского района раздался взрыв, разрушивший железнодорожное полотно. Кроме того, сошел с рельсов поезд, перевозивший топливо и грузы для российских войск.

Партизаны взорвали российский военный поезд: в ГУР рассказали детали

Авария поезда. Фото иллюстративное

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, российский поезд направлялся в сторону временно оккупированного Крыма и состоял из цистерн с топливом и товарных вагонов. В результате взрыва около Мелитополя он сошел с рельсов, что привело к существенному нарушению движения на стратегически важном участке. Этот маршрут соединяет временно оккупированные районы юга Украины с Крымом, через который Россия активно перебрасывает ресурсы, технику и личный состав.

"В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", — говорится в заявлении ГУР.

По данным украинской разведки, реакция российских оккупационных сил была быстрой. После аварии поезда был веден режим "перехвата", усилены проверки на блокпостах, по населенным пунктам курсируют патрули Росгвардии. Оккупационные власти активно ищут причастных к диверсии.

"Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается", — подчеркнули в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 1 июня произошел обвал автомобильного моста в Брянской области, упавший на поезд. Подобный инцидент с аварией поезда также произошел в Курской области. Там поезд, проезжая по мосту, упал на автомобильную дорогу.



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Источник: https://t.me/DIUkraine/6046
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