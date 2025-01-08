Партизан рассекретил, сколько заплатили за ликвидацию Кивы и генерала Кириллова

Герой Украины и организатор движения сопротивления на временно оккупированной Луганской области Владимир Жемчугов поделился информацией о ликвидации российских военных преступников и украинских предателей. В частности, в эфире "Общественного" он сообщил, что на территории России спецоперации против предателей и врагов Украины осуществляют три группы исполнителей: наемники, работающие за деньги; бывшие кадровые офицеры русских спецслужб и армии и местные обитатели, участвующие в спецоперациях на собственных территориях.

Партизан рассказал о ликвидации предателей

Жемчугов сообщил, что кадровые офицеры украинских спецслужб перестали выезжать в Россию еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку они были задержаны во время паспортного контроля. Однако после начала Курской операции украинские разведчики вместе со спецназовцами снова начали действовать на территории РФ.

По его информации, сейчас украинские офицеры создают логистическую и коммуникационную сеть для поддержки спецопераций по всей России, вплоть до Владивостока. Они отвечают за передачу оружия, взрывчатки и разведданных, добавил эксперт.

При этом Жемчугов сообщил, что среди наемников есть профессиональные киллеры из криминальной среды, а также гражданские, которые проходят обучение и получают необходимое вооружение. Расценки на их сервисы определяются рынком.

Например, как говорит партизан, ликвидация предателя Украины Ильи Кивы была исполнена российским киллером, получившим до 50 тысяч долларов. За убийство генерал-лейтенанта РФ Игоря Кириллова исполнитель получил гонорар в размере 100 тысяч долларов.

Ликвидация украинских изменников на территории РФ, по словам Жемчугова, проще, чем поиск российских офицеров в Украине. Он объяснил, что предатели на российской территории часто чувствуют себя безопасно, не проверяют автомобили и не имеют охраны.

"Это мелкие российские прихвостни, которых и ФСБ не охраняет. Все эти предатели под нашим прицелом и их ликвидация — дело времени", — отметил партизан.

Жемчугов также прокомментировал возможность ликвидации ключевых российских военных деятелей, в том числе главы Генштаба РФ Валерия Герасимова или министра обороны Андрея Белоусова.

"К сожалению, пока мы не можем до них дотянуться. К Путину тоже. Но я не говорю, что это невозможно. Современные технологии боевых дронов открыли много новых возможностей", – сказал Жемчугов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ ликвидировали предателя Илью Киву.



