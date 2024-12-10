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Парадный марш оккупантов на Киев возможен: РФ планирует быстро "дожать" Украину

Преимущество количества ресурсов и резервов может помочь РФ победить в войне с Украиной: Евгений Дикий

сегодня, 17:26
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Кречмаровская Наталия

Ситуация на фронте угрожающая, однако она может еще больше ухудшиться, ведь вражеские войска делают рискованную ставку, которая может помочь им "дожать" Украину. Об угрозах и путях выхода из кризиса рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дикого канала "Новинарня".

Парадный марш оккупантов на Киев возможен: РФ планирует быстро "дожать" Украину

Фото портал "Комментарии"

По словам Дикого, главная проблема в ресурсах и резервах. При нынешней интенсивности боев у россиян резервов и ресурсов хватит примерно на год войны, а у нас на полгода. Это и заставляет Россия идти ва-банк, не щадя ничего и не экономя.

"Они делают рискованную ставку, но она может сыграть. Это ставка на то, что у них ресурсов в год, а у нас максимум на полгода. Весь расчет врага – "дожать" нас за эту зиму. То есть, они хотят нас за эту зиму, максимум весну полностью сломать. И тогда одно из двух — если им повезет — будет парадный марш на Киев, если меньше повезет, то по весне мы будем клянчить капитуляцию на их условиях. И Стамбульские условия окажутся еще более-менее более легкими”, — отметил Дикий.

Он подчеркнул, что такой расчет врага может сработать, однако если не сработает, то это будет полный провал российской армии.

"Вопрос именно в соотношении ресурсов и резервов. И если мы здесь сейчас радикально не поменяем мобилизационную ситуацию, они выиграют”, — объяснил Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные войска активизировали подготовку к следующему массированному обстрелу. Что на это указывает подробнее можно узнать по ссылке.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fL6tpK9Uwt8
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