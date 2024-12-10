Парадный марш оккупантов на Киев возможен: РФ планирует быстро "дожать" Украину

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте угрожающая, однако она может еще больше ухудшиться, ведь вражеские войска делают рискованную ставку, которая может помочь им "дожать" Украину. Об угрозах и путях выхода из кризиса рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дикого канала "Новинарня".
Фото портал "Комментарии"
По словам Дикого, главная проблема в ресурсах и резервах. При нынешней интенсивности боев у россиян резервов и ресурсов хватит примерно на год войны, а у нас на полгода. Это и заставляет Россия идти ва-банк, не щадя ничего и не экономя.
Он подчеркнул, что такой расчет врага может сработать, однако если не сработает, то это будет полный провал российской армии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные войска активизировали подготовку к следующему массированному обстрелу. Что на это указывает подробнее можно узнать по ссылке.
Новости