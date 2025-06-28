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Папа снова на стороне Украины: трогательное обращение Льва XIV

Папа Римский Лев XIV выразил глубокие соболезнования жертвам войны в Украине и поддержал пленных: «Я разделяю вашу боль»

28 июня 2025, 20:22
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Ткачова Марія

В день, когда Украина продолжает бороться за свободу и достоинство в кровавой войне, Папа Римский Лев XIV обратился к украинскому народу со словами поддержки, сострадания и духовного единства.

Папа снова на стороне Украины: трогательное обращение Льва XIV

Обращение к Украине Папы Римского

В своем обращении, опубликованном в официальном аккаунте @Pontifex, Понтифик написал:

"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны".


Папа снова на стороне Украины: трогательное обращение Льва XIV - фото 2

Этот призыв, исполненный сострадания, прозвучал как важный моральный жест в поддержку потерявших родных, находится в оккупации или переживает испытание в плену. Слова Папы нашли эмоциональный отклик среди тысяч украинцев — всего за несколько часов публикация собрала сотни тысяч избраний и тысячи распространений в соцсетях.

Во второй части обращения Понтифик затронул тему духовной стойкости:

"Вера вашего народа сейчас подвергается тяжелому испытанию. Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог есть с нами и дарит нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть".


Это обращение стало еще одним подтверждением постоянного внимания Ватикана к страданиям Украины, которое уже более двух лет сопротивляется полномасштабной агрессии России.

На фоне затяжной войны, гуманитарной катастрофы на фронтах и множества потерь для мирного населения слова Папы Римского воспринимаются как акт солидарности, который напоминает: мир не забыл об Украине, а моральная поддержка имеет силу не меньше материальной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал по тому, что Президент России Владимир Путин заявил, что планирует сократить военные расходы начиная со следующего года. Мол, Россия и так достаточно вооружена, и теперь пора тратить меньше.



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