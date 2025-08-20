logo

Папа Римский призывает мир молиться о прекращении войны в Украине
Папа Римский призывает мир молиться о прекращении войны в Украине

Папа Римский призвал к посту и молитве о мире в Украине

20 августа 2025, 18:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время всеобщей аудиенции в Ватикане Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с призывом молиться за прекращение войн, в частности в Украине. Он напомнил, что 22 августа католическая церковь отмечает праздник Пречистой Девы Марии Царицы, и именно в этот день пригласил всех присоединиться к посту и молитве.

Папа Римский призывает мир молиться о прекращении войны в Украине

Папа Римский

"Наша земля продолжает страдать от вооруженных конфликтов — в Святой Земле, в Украине и многих других регионах мира. Поэтому я призываю провести этот день в молитве и посте, умоляя Господа о мире и справедливости", — подчеркнул понтифик.

Это уже не первый его призыв в отношении Украины. В начале июня Лев XIV непосредственно обращался к президенту РФ, призывая его к прекращению войны и поиску мирных путей.

Послание Папы Римского подчеркивает важность духовной солидарности и единения в то время, когда миллионы людей во всем мире страдают от военных конфликтов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Москва пытается удержать одного из своих ключевых покупателей энергоресурсов — Индию. Как пишет Bloomberg, Кремль предлагает Нью-Дели дополнительные льготы и политическую поддержку в обмен на сбережение или даже увеличение объемов закупок российской нефти.

Заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива заявил, что российская сторона ожидает от индийских нефтеперерабатывающих заводов стабильного спроса на нефть, а еще лучше его роста. Он признал, что сейчас Россия продает нефть со скидкой в 5% и рассчитывает на ежегодный рост двусторонней торговли не менее 10%.



Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2025-08/zaklyky-papy-zagalna-audijentsija-20-serpnya-2025.html
