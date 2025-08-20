Папа Римский призывает мир молиться о прекращении войны в Украине

Рубрики
Ткачова Марія
Во время всеобщей аудиенции в Ватикане Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с призывом молиться за прекращение войн, в частности в Украине. Он напомнил, что 22 августа католическая церковь отмечает праздник Пречистой Девы Марии Царицы, и именно в этот день пригласил всех присоединиться к посту и молитве.
Папа Римский
"Наша земля продолжает страдать от вооруженных конфликтов — в Святой Земле, в Украине и многих других регионах мира. Поэтому я призываю провести этот день в молитве и посте, умоляя Господа о мире и справедливости", — подчеркнул понтифик.
Это уже не первый его призыв в отношении Украины. В начале июня Лев XIV непосредственно обращался к президенту РФ, призывая его к прекращению войны и поиску мирных путей.
Послание Папы Римского подчеркивает важность духовной солидарности и единения в то время, когда миллионы людей во всем мире страдают от военных конфликтов.