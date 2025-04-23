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Папа Франциск три года серьезно вредил Украине: на Западе раскрыли шокирующие факты

Ряд заявлений понтифика вызвал волну возмущения не только среди украинцев

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Утром 25 февраля 2022 года, в следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Папа Франциск неожиданно появился у российского посольства, расположенного на улице Виа делла Кончильяционе близ Ватикана, сообщает Le Monde.

Папа Франциск три года серьезно вредил Украине: на Западе раскрыли шокирующие факты

Папа Римский Франциск. Фото: 24 Канал

Как говорится в пресс-релизе, обнародованном после этого визита, он намерен лично выразить свою обеспокоенность ситуацией в Украине.

Этот нестандартный поступок, многие расценившие как дипломатически бестактный, стал первым из серии неоднозначных шагов и противоречивых заявлений, характеризовавших позицию Хорхе Бергольо — понтифика, скончавшегося 21 апреля 2025 года.

Как отмечает издание, война в Украине стала едва ли не самым щепетильным вызовом во внешней политике за весь 12-летний понтификат аргентинского Папы.

В мае 2022 года он в интервью предположил, что Россия могла быть "спровоцирована" НАТО, что якобы "рычало под ее дверью", что вызвало волну возмущения среди западных стран, особенно в Восточной Европе.

"Я не знаю, как ответить, я слишком далеко".

Несмотря на многочисленные миротворческие обращения к сторонам конфликта, последние годы понтификата Франциска сопровождались рядом неудачных заявлений, которые часто вызывали критику с обеих сторон.

Эти слова возмутили российскую сторону, с которой Папа до этого пытался соблюдать дипломатическую осторожность, чтобы не разрушить каналы диалога в первые месяцы войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что золотое кольцо Папы Франциска, которое он носил на правой руке, будет символически уничтожено после его смерти в возрасте 88 лет.



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