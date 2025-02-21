Паника в Крыму небезосновательна: к чему следует готовиться оккупантам

На временно оккупированном Крымском полуострове растет паника среди российских захватчиков. Они опасаются, что в период с 24 по 26 февраля могут произойти масштабные атаки дронами. Такие опасения не безосновательны, ведь Украина ведет стратегическую операцию по уничтожению военно-экономического потенциала России, сообщил в эфире 24 канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Крым

По его словам, правда в том, что россияне хорошо понимают угрозу, ведь стратегические объекты окупантов оказались под прицелом украинских военных.

"Это значит, что коридорчики формируются. Они уже смотрят, что на штаб Черноморского флота полетит, на Бельбек, на Саки, может, на Феодосийскую нефтебазу или на Крымский мост. Это тоже важные объекты. В Севастополе есть нефтебаза", – сказал он.

По его словам, удары ВСУ по нефтепромышленной инфраструктуре чрезвычайно эффективны. Украинские защитники продолжают уничтожать важные объекты, обеспечивающие функционирование русской армии.

При этом известно, что военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщает, что оккупанты, обслуживающие системы ПВО, ожидают массированных атак в указанный период.

Поэтому среди российских военных распространяются панические настроения: захватчики ищут способы избежать пребывания на боевых позициях. Некоторые из них симулируют болезни, другие пытаются выбить отпуск. В то же время, российское командование начало передислоковывать отдельные подразделения из Крыма обратно в Россию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированной территории Крыма ситуация с инфраструктурой становится критической.



