Паника в Киеве и капитуляция: стал известен план Путина на лето

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Ткачик Олеся
Требования кремлевского диктатора Владимира Путина в Украину остаются политическими, а не территориальными, считает нардеп Николай Княжицкий.
Владимир Путин
То есть, подчеркивает политик, Путин воюет не за Краматорск, не мечтает "уволить" Донецкую и Запорожскую области. Даже оккупация Киева или Львова не является его целью. Для него эта война — за сферу влияния, за раздел мира между Россией и Западом, за контроль над Европой, убежден нардеп.
Именно поэтому, по его мнению, Путин заинтересован в переговорах. Ведь политические требования можно реализовать только из-за политических договоренностей. Ему нужно зафиксировать на бумаге свои претензии на контроль над Европой, которая якобы не способна защитить себя, добавил нардеп.
По его словам, Кремль выбрал сценарий "войны выходного дня", которая, по российским планам, должна была закончиться еще в феврале 2022 года. Теперь, чтобы усилить давление, Россия расширяет фронт: входит в Сумскую область, продолжает боевые действия в Харьковской и Николаевской областях.
Он прогнозирует, что лето 2025 будет одним из самых сложных периодов войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Арестович убежден в том, что начался новый этап в войне.
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