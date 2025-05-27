Паника в Киеве и капитуляция: стал известен план Путина на лето

Требования кремлевского диктатора Владимира Путина в Украину остаются политическими, а не территориальными, считает нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин

То есть, подчеркивает политик, Путин воюет не за Краматорск, не мечтает "уволить" Донецкую и Запорожскую области. Даже оккупация Киева или Львова не является его целью. Для него эта война — за сферу влияния, за раздел мира между Россией и Западом, за контроль над Европой, убежден нардеп.

"Его цель — не столько завоевать Украину, сколько публично сломать нашу страну. Чтобы Запад "сам все понял" и все отдал сам. Мол, смотрите, Украина отказалась отдать Запорожье – и вот что с ней произошло. Вы ведь не хотите, чтобы то же было с Ригой или Хельсинки?" – говорит Княжицкий.

Именно поэтому, по его мнению, Путин заинтересован в переговорах. Ведь политические требования можно реализовать только из-за политических договоренностей. Ему нужно зафиксировать на бумаге свои претензии на контроль над Европой, которая якобы не способна защитить себя, добавил нардеп.

По его словам, Кремль выбрал сценарий "войны выходного дня", которая, по российским планам, должна была закончиться еще в феврале 2022 года. Теперь, чтобы усилить давление, Россия расширяет фронт: входит в Сумскую область, продолжает боевые действия в Харьковской и Николаевской областях.

"Россияне думают, что сейчас есть удобный момент, чтобы прорвать украинскую оборону и заставить Украину капитулировать. Как и в прошлом году они растягивают линию фронта, чтобы найти слабое место для прорыва. По их замыслу, в один момент украинская армия не выдержит — и в тыл прорвется российское наступление, которое некому будет сдерживать. Это якобы должно создать панику в Киеве и давление на власть с требованием согласиться на мир на условиях Путина, со всеми его "денацификациями", — говорит нардеп.

Он прогнозирует, что лето 2025 будет одним из самых сложных периодов войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Арестович убежден в том, что начался новый этап в войне.



