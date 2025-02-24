Озвучены военные планы РФ на 2025 год и время, когда Кремль пойдет на реальные переговоры

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Ткачик Олеся
Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия остановит боевые действия только при результате, который устроит Россию, расставляет все точки над “ї”, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты будут продолжать боевые действия, невзирая на проведение встреч и имитацию неких переговорных процессов, пока будет оставаться актуальной проблема Курской области.
Переговоры Украины и РФ
При этом он уверен, что к фактическим переговорам Россия не только намерена выйти, имея уверенную позицию, позволяющую говорить ультиматумами, но и с максимально возможным расширением захваченных территорий.
Но, все эти хотелки не вписываются в существующую реальность, говорит Коваленко. По его словам, Курская область как не была, так и остаётся недостижимой целью.
По его словам, все вопросы, которые Путин планировал закрыть до 2025 года, теперь переносятся на срок до 9 мая. До этого времени РФ хотела бы захватить Покровск, Торецкую агломерацию и Лмано-Купянскую ось.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что граждане РФ призвали не вести никаких переговоров с Путиным.
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