Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия остановит боевые действия только при результате, который устроит Россию, расставляет все точки над “ї”, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты будут продолжать боевые действия, невзирая на проведение встреч и имитацию неких переговорных процессов, пока будет оставаться актуальной проблема Курской области.

Переговоры Украины и РФ

"Не может себе позволить Россия начинать полноценный диалог, пока в Курской области продолжает сохраняться зона контроля Сил обороны под названием Суджанская народная республика", — подчеркнул эксперт.

При этом он уверен, что к фактическим переговорам Россия не только намерена выйти, имея уверенную позицию, позволяющую говорить ультиматумами, но и с максимально возможным расширением захваченных территорий.

Но, все эти хотелки не вписываются в существующую реальность, говорит Коваленко. По его словам, Курская область как не была, так и остаётся недостижимой целью.

"С захватами территорий по самой Украине так же не ладится. Практически на всех направлениях отмечается стагнация боевых действий. А ведь буквально неделю назад отмечался всплеск активности оккупационных войск, организованный как раз под Мюнхенскую конференцию безопасности и встречу представителей США и РФ в Саудовской Аравии. Вот только этот всплеск так же носил сугубо имитационный характер и очень быстро сошёл на нет, ввиду высоких потерь при таком уровне активизации и отсутствии ресурса поддерживать его бесконечно долго", — сообщил Коваленко.

По его словам, все вопросы, которые Путин планировал закрыть до 2025 года, теперь переносятся на срок до 9 мая. До этого времени РФ хотела бы захватить Покровск, Торецкую агломерацию и Лмано-Купянскую ось.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что граждане РФ призвали не вести никаких переговоров с Путиным.



