Озвучено неожиданное заявление о наступлении РФ на крупный областной центр: к чему готовятся ВСУ
Озвучено неожиданное заявление о наступлении РФ на крупный областной центр: к чему готовятся ВСУ

Военный отметил, что обычно командование разрабатывает три варианта развития событий

9 марта 2026, 10:15
На сегодняшний день нет непосредственной угрозы наступления российских войск на Запорожье. Такое заявление сделал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов, известный под позывным Перуном, в интервью "Радио Свобода".

Озвучено неожиданное заявление о наступлении РФ на крупный областной центр: к чему готовятся ВСУ

"Да, в настоящее время Запорожье в безопасности", — отметил он.

По словам военного, ситуация стабильная, однако продолжительность такого состояния будет зависеть от событий, которые будут разворачиваться в ближайшее время.

"Уже в зависимости от того, чем они завершатся, мы увидим результат. Здесь вопрос в чем? Я знаю замысел главнокомандующего в деталях. Есть только один вопрос — сможет ли страна обеспечить достаточный ресурс для реализации этого замысла? Замысел очень хороший. Он включает и оперативное, и стратегическое видение", — пояснил Филатов.

В то же время командир отметил, что ни одна военная операция не идет точно по плану.

"В большинстве своем командование готовит три плана развития событий, однако даже если бы их было десять, мы все равно никогда не попадем точно в тот сценарий, который предполагали", — добавил Перун.

По его словам, замысел главнокомандующего может решить "сразу два вопроса" — в направлении Запорожья и Днепропетровской области. Филатов подчеркнул, что опыт показывает умение главкома планировать сложные операции.

"То, что мы реализуем операции даже при численном преимуществе противника, демонстрирует эффективность нашей армии. Однако баланс ресурсов остается критически важным", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российская армия, вероятно, готовит новый ракетный удар по Украине в ближайшие дни. По данным мониторингового канала Ерадар от 9 марта, в течение ночи была проведена передислокация шести бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Оленя" на аэродром "Дягилево". В сообщении отмечается: "Существует угроза применения этих бортов в ближайшие дни".



