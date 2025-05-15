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Озвучен реальный сценарий, по которому Украина победит РФ на поле боя

Есть один сценарий, который точно приведет Украину к победе над РФ

сегодня, 11:54
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Ткачик Олеся

Скептики любят говорить о том, что у Украины просто нет физической возможности победить Россию в войне. Однако это не так, считает социолог Игорь Эйдман. По его словам, есть сценарии развития событий, дающие ей шанс на победу.

Озвучен реальный сценарий, по которому Украина победит РФ на поле боя

Победа Украины

По его словам, страна, превосходящая противника в ключевом виде вооружений для своего времени, имеет высокие шансы победить в войне.

Эксперт подчеркнул, что европейцы веками побеждали жителей других континентов во многом за счет преимущества в качестве огнестрельного оружия. Сейчас в войне главную роль играют дроны.

"Если Украина добьется безусловного превосходства в этом виде вооружений, она победит в войне. И это реальная задача. Она может быть решена при помощи западных союзников Украины, в частности, Германии. Украина и так добилась больших успехов в производстве дронов, но у европейцев намного больше ресурсов для этого", — подчеркнул эксперт.

По его словам, электроника никогда не была сильной стороной российской промышленности. Проще говоря, её в этой стране не умели производить. В то же время, добавляет эксперт, Европа имеет достаточную промышленную и научно-техническую базу, чтобы обеспечить решающее превосходство Украины в эффективных инновационных дронах.

Эйдман подчеркнул, что поставки боевых дронов в Украину идут и сейчас, в том числе существенные из Германии, а также других стран "коалиции дронов". При наличии политической воли они могут выйти на качественно новый уровень. У правительства канцлера Мерца такая воля есть, осталось найти эффективные инструменты её реализации.

По его словам, Европа стоит перед необходимостью раскрутить маховик массового производства инновационных (с искусственным интеллектом, на оптоволокне и т.п.) дронов, как для собственной обороны, так и для обеспечения качественного преимущества Украины над Россией в войне. Это могло бы стать ключевым фактором победы над российскими оккупантами и остановить путинскую военную экспансиию, подытожил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Путина заканчиваются деньги на войну.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kjRKR29jCV8WQFVQUBmGH4N5TBhr3gTLFfGvNUhaprwgEpszLFPpCjqJhTioyd9cl&id=100001589654713&locale=ru_RU
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