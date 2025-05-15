Озвучен реальный сценарий, по которому Украина победит РФ на поле боя

Скептики любят говорить о том, что у Украины просто нет физической возможности победить Россию в войне. Однако это не так, считает социолог Игорь Эйдман. По его словам, есть сценарии развития событий, дающие ей шанс на победу.

Победа Украины

По его словам, страна, превосходящая противника в ключевом виде вооружений для своего времени, имеет высокие шансы победить в войне.

Эксперт подчеркнул, что европейцы веками побеждали жителей других континентов во многом за счет преимущества в качестве огнестрельного оружия. Сейчас в войне главную роль играют дроны.

"Если Украина добьется безусловного превосходства в этом виде вооружений, она победит в войне. И это реальная задача. Она может быть решена при помощи западных союзников Украины, в частности, Германии. Украина и так добилась больших успехов в производстве дронов, но у европейцев намного больше ресурсов для этого", — подчеркнул эксперт.

По его словам, электроника никогда не была сильной стороной российской промышленности. Проще говоря, её в этой стране не умели производить. В то же время, добавляет эксперт, Европа имеет достаточную промышленную и научно-техническую базу, чтобы обеспечить решающее превосходство Украины в эффективных инновационных дронах.

Эйдман подчеркнул, что поставки боевых дронов в Украину идут и сейчас, в том числе существенные из Германии, а также других стран "коалиции дронов". При наличии политической воли они могут выйти на качественно новый уровень. У правительства канцлера Мерца такая воля есть, осталось найти эффективные инструменты её реализации.

По его словам, Европа стоит перед необходимостью раскрутить маховик массового производства инновационных (с искусственным интеллектом, на оптоволокне и т.п.) дронов, как для собственной обороны, так и для обеспечения качественного преимущества Украины над Россией в войне. Это могло бы стать ключевым фактором победы над российскими оккупантами и остановить путинскую военную экспансиию, подытожил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Путина заканчиваются деньги на войну.