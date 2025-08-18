Озвучен опасный план Кремля в Украине после войны: громкое заявление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский отметил, что даже в случае прекращения огня или так называемой "заморозки" войны, угроза для Украины со стороны России будет оставаться чрезвычайно высокой. Сырский подчеркнул, что даже при установлении мирного процесса Украина не должна уменьшать оборонный потенциал и должна постоянно укреплять боеспособность своей армии, учитывая все уроки войны и уроки прошлых лет.

Фото: из открытых источников

"Я верю в мудрость наших дипломатов, но даже при наличии гарантий или условий переговоров мы должны продолжать готовиться к войне. Россия не откажется от своих планов, и следует быть готовыми к тому, что агрессия может возобновиться в любое время", — отметил генерал Сырский.

Он подчеркнул, что даже после подписания мирного соглашения или заморозки конфликта, украинская армия должна сохранять самый высокий уровень боеспособности. Вооруженные Силы должны анализировать опыт войны и адаптировать свои стратегии, чтобы создать самую современную и мощную армию, готовую к любой угрозе.

"Враг имеет возможность восстановиться очень быстро. Поэтому мы не можем позволить себе расслабиться", — подчеркнул он.

Сырский обратил внимание на то, как Россия использовала "майское" перемирие для перегруппировки своих войск. Во время этого периода враг смог подтянуть артиллерию, беспилотные системы и технику поближе к передовой, чего он не мог совершить во время активных боевых действий.

"Это ярко показывает, что даже когда боевые действия стихли, агрессор использует время для подготовки к новым атакам", — отметил он.

Генерал также комментировал постоянные заявления России о возможности продолжения войны на несколько лет. По его словам, это не что иное, как проявление "бравады".

"Россия может пытаться создать впечатление, что она готова к длительной войне, но на самом деле ее экономика и военные возможности уже находятся на грани. Они не могут позволить себе воевать еще 5 или 10 лет", — сказал Сырский.

Сырский подытожил, что даже если сейчас Украина обретет временный мир, необходимо продолжать подготовку к возможному продолжению агрессии, потому что угроза от Кремля не исчезнет.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский оказался перед тяжелым выбором: либо вступить в конфликт со своим американским коллегой Дональдом Трампом, либо согласиться на мир с Россией, что потребует уступок в виде территориальных потерь и сомнительных гарантий безопасности, не исключающих новых агрессивных действий Крем.