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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в Саудовской Аравии согласилась на установление 30-дневного режима прекращения огня. Такие договоренности достигли делегации Украины и США во время переговоров.
Фото портал "Комментарии"
Глава ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко на Youtube-канале объяснил, какой мир может устроить президента США Дональда Трампа.
Коваленко подчеркнул, что "сейчас мяч на поле России", США сообщат РФ о договоренностях и ждут ответа.
При этом, по его словам, неизвестно, как это будет оформлено юридически.
По словам Коваленко, юридические моменты, как и в случае Ближнего Востока, – вопросы месяцев и не только. При этом на происходящие в стране события после прекращения огня медийно почти не освещаются.
Однако, как предположил Коваленко, Россия даже после прекращения войны совершать разные провокации или "дергать за ниточки" с вас из вас с вами знает что сейчас
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", пояснил, на какие уступки была вынуждена пойти Украина.
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