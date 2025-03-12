Во вторник, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в Саудовской Аравии согласилась на установление 30-дневного режима прекращения огня. Такие договоренности достигли делегации Украины и США во время переговоров.

Фото портал "Комментарии"

Глава ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко на Youtube-канале объяснил, какой мир может устроить президента США Дональда Трампа.

Коваленко подчеркнул, что "сейчас мяч на поле России", США сообщат РФ о договоренностях и ждут ответа.

“Дональд Трамп, как президент США, хочет записать себе в актив историческое достижение. Для него это действительно историческая вещь, как Ближний Восток, так же как и Европа. Историческим для него завершение войны”, — отметил Коваленко.

При этом, по его словам, неизвестно, как это будет оформлено юридически.

“Информационно, как это будет представлено. Даже прекращение огня без документов может быть записано в актив информационно как то, что Трамп остановил войну в Европе. Величайшую войну со времен Второй мировой войны”, — отметил руководитель ЦПД.

По словам Коваленко, юридические моменты, как и в случае Ближнего Востока, – вопросы месяцев и не только. При этом на происходящие в стране события после прекращения огня медийно почти не освещаются.

Однако, как предположил Коваленко, Россия даже после прекращения войны совершать разные провокации или "дергать за ниточки" с вас из вас с вами знает что сейчас

"Конечно, никто не хочет такой же Сирии в Европе, никто не хочет и Афганистана. Поэтому друзья, продолжаем работать обеспечивать безопасность Украины”, — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", пояснил, на какие уступки была вынуждена пойти Украина.



